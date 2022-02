Ngày 2/2, có thêm 8.744 ca COVID-19, 16 tỉnh thành đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.716), Đà Nẵng (778), Thanh Hóa (353), Hải Phòng (283), Hải Dương (233), Quảng Nam (221), Phú Thọ (216), Bắc Ninh (212), Bình Định (203), Gia Lai (200), Nam Định (197), Vĩnh Phúc (170), Lạng Sơn (165), TP. Hồ Chí Minh (148), Hà Nam (147), Hưng Yên (145), Ninh Bình (144), Hòa Bình (130), Nghệ An (120), Thái Bình (113), Bến Tre (113), Kon Tum (107), Bắc Giang (103), Quảng Ninh (100), Thái Nguyên (100), Bình Phước (94), Lâm Đồng (93), Thừa Thiên Huế (86), Quảng Bình (84), Bắc Kạn (78), Quảng Trị (68), Hà Giang (67), Tây Ninh (64), Phú Yên (50), Bạc Liêu (49), Vĩnh Long (46), Sơn La (44), Cà Mau (43), Yên Bái (42), Tuyên Quang (40), Điện Biên (34), Quảng Ngãi (32), Hậu Giang (32), Lào Cai (31), Hà Tĩnh (29), Đắk Nông (26), Trà Vinh (26), Khánh Hòa (25), Cao Bằng (23), Bình Dương (19), Kiên Giang (17), Đồng Tháp (16), Lai Châu (13), Bình Thuận (8 ), Long An (8 ), Cần Thơ (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), An Giang (4), Đồng Nai (1).



- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Nam (-254), Bình Định (-241), Hải Phòng (-213).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+200), Lạng Sơn (+165), Kon Tum (+107).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 13.099 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 186 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hải Dương (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.295.494 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.258 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.288.441 ca, trong đó có 2.066.036 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.195), Bình Dương (292.927), Hà Nội (136.939), Đồng Nai (99.911), Tây Ninh (88.348).

TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.795 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.068.853 ca

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.735 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 1.913 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 374 ca

- Thở máy không xâm lấn: 72 ca

- Thở máy xâm lấn: 362 ca

- ECMO: 14 ca

(Thông tin về số ca tử vong sẽ được cập nhật trở lại vào ngày 03/02/2022)

TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.238.912 mẫu tương đương 77.252.039 lượt người, tăng 16.048 mẫu so với ngày trước đó.

TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG

Trong ngày 01/02 có 11.855 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 181.581.833 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.078.859 liều, tiêm mũi 2 là 74.182.311 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.320.663 liều.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG NGÀY

- Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19; người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và lực lượng cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khám, chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết.

