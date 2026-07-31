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Ngân hàng rao bán tài sản để thu hồi nợ, người đàn ông bất ngờ phát hiện mảnh đất của mình bị mang đi thế chấp: Công an đang vào cuộc điều tra

Linh San
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Chỉ đến khi ngân hàng phát mãi tài sản để xử lý khoản vay, một người đàn ông ở Gia Lai mới phát hiện mảnh đất bị đem đi thế chấp.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 làm việc, lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Hằng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 26/7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an xã Ia Pnôn tiếp nhận đơn tố cáo của ông S.T. (trú làng Bua, xã Ia Pnôn) về việc Nguyễn Thị Hằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an xã Ia Pnôn đã báo cáo lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an xã Ia Dơk xác minh thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Hằng. Qua xác minh, cơ quan công an được biết Hằng trước đây làm ăn thua lỗ và đã rời địa phương về quê ở Nghệ An sinh sống.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn gian dối trong quá trình mua bán, tự làm giấy tờ viết tay để xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhờ người khác đứng tên để vay vốn ngân hàng.

Do làm ăn thua lỗ, Hằng không còn khả năng thanh toán khoản vay. Sau khi ngân hàng phát mãi tài sản, ông S.T. mới biết tài sản của mình bị thiệt hại và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8, chính quyền địa phương xã Ia Dơk và gia đình đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo, những ai là bị hại của Nguyễn Thị Hằng với thủ đoạn tương tự đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc điều tra viên Phan Thanh Thế để trình báo, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai﻿

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