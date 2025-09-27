Tại họp báo Ngày thẻ Việt Nam 2025, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những chia sẻ về những giải pháp đang được triển khai nhằm phòng ngừa tình trạng lừa đảo, gian lận trên không gian mạng.

Theo ông Tuấn, qua theo dõi, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy hầu hết tổ chức cung cấp dịch vụ đã chấp hành nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có quy định về việc các tổ chức rà soát, gửi danh sách thẻ, tài khoản có thể nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận. Ví dụ, một người mở nhiều tài khoản khác nhau, có hành vi giao dịch đáng ngờ; một tài khoản phát sinh quá nhiều giao dịch trong ngày, không phù hợp năng lực tài khoản…

Ngân hàng Nhà nước thu thập khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

“ Đến nay, NHNN đã thu thập khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu liên quan đến gian lận, lừa đảo. Qua triển khai thí điểm tại các ngân hàng, đến đầu tháng 9/2025, đã cảnh báo được gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch, với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng ”, ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh công cụ cảnh báo mới sẽ giúp khách hàng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhiều tài khoản cá nhân bị chặn, các đối tượng gian lận bắt đầu chuyển sang sử dụng tài khoản tổ chức. Trước thực tế này, Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút sửa đổi một số quy định để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Dự kiến trong tháng 10/2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành ít nhất 2 thông tư sửa đổi. Một là Thông tư 48 về thẻ, trao quyền chủ động nhiều hơn cho tổ chức phát hành thẻ, đồng thời bổ sung trách nhiệm quản lý rủi ro. Hai là Thông tư 40 về ví điện tử, hiện đã hoàn tất thẩm định và sẽ được ký ban hành trong khoảng một tuần tới.

“ Những quy định mới sẽ góp phần tăng cường an ninh, an toàn cho các phương tiện thanh toán, đặc biệt là thẻ và ví điện tử ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong 5 năm qua, ông Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch đạt trên 62% mỗi năm. Đến cuối năm 2024, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã đạt 87%, cho thấy sự phổ cập nhanh chóng của dịch vụ tài chính ngân hàng.

7 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 44,4% về số lượng, và 25% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giao dịch qua điện thoại di động tăng 38,34% về số lượng, và 21,24% về giá trị; giao dịch qua mã QR tăng 66,73% về số lượng, và 159,58% về giá trị.

Trong giai đoạn tới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục lấy thanh toán số là một trong những trụ cột quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.