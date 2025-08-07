HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ngăn chặn kịp thời 220 con heo mắc dịch tả heo châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Đức Anh |

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hơn 220 con heo dương tính với dịch tả châu Phi chuẩn bị đưa ra thị trường.

Ngày 7-8, Đội Quản lý thị trường số 4 Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường An Nhơn và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện một hộ dân trên địa bàn phường An Nhơn đang tập kết 220 con heo dương tính với dịch tả châu Phi.

Ngăn chặn kịp thời heo mắc dịch tả heo châu Phi tại gia Lai - Ảnh 1.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải đang chở khoảng 220 con heo, tổng khối lượng ước tính hơn 4,2 tấn, trong đó nhiều con có dấu hiệu nhiễm bệnh, một số con đã chết.

Chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị H. (SN 1983; trú phường An Nhơn), không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến nguồn gốc, hóa đơn hay chứng từ vận chuyển số heo nói trên.

Bà H. khai nhận toàn bộ số heo này là hàng trôi nổi, được thu mua từ nhiều nơi nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Kết quả test nhanh do lực lượng thú y thực hiện cho thấy toàn bộ số heo trên dương tính với virus dịch tả heo châu Phi – loại dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại nghiêm trọng trong chăn nuôi.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và triển khai các thủ tục tiêu hủy toàn bộ số heo theo quy định, ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.

