Ngân 98 lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, hệ quả ra sao?

Trong vòng 10 năm qua, Ngân 98 đã thực hiện 9 lần phẫu thuật thẩm mỹ nâng cấp nhiều bộ phận trên cơ thể như nâng mũi, nâng ngực, tiêm cằm, làm răng sứ... Theo đó, cô đã chi hơn 1 tỷ đồng sang Hàn Quốc để có gương mặt tự nhiên, baby hơn, cô cũng chỉnh sửa sống mũi, tháo cằm và hạ gò má.

Thực tế, phẫu thuật thẩm mỹ giúp nhiều người cải thiện ngoại hình và tự tin hơn, nhưng việc chỉnh sửa hoặc phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều lần không chỉ làm thay đổi ngoại hình mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe toàn thân. Khi cơ thể liên tục phải chịu tác động từ dao kéo, thuốc mê và quá trình hồi phục, hệ thống miễn dịch, nội tạng và thần kinh đều bị ảnh hưởng.

Cụ thể, người lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ có thể phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe dưới đây:

- Rối loạn miễn dịch và suy kiệt cơ thể: Mỗi lần phẫu thuật là một “cuộc chiến” mà hệ miễn dịch phải đối phó với vết thương, vi khuẩn và thuốc gây mê. Thực hiện quá nhiều lần khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược, chậm lành vết thương và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

- Tổn thương mô và biến dạng vĩnh viễn: Khi da, cơ và mô bị cắt, khâu, cấy ghép nhiều lần, cấu trúc tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Kết quả là da lồi lõm, mô xơ hóa, thậm chí hoại tử vùng phẫu thuật do máu không thể lưu thông bình thường.

- Nguy cơ tim mạch và gây mê tích lũy: Mỗi lần gây mê toàn thân đều có rủi ro, đặc biệt với người đã từng phẫu thuật nhiều. Có thể xảy ra sốc phản vệ, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp hoặc ngừng tim nếu cơ thể không còn chịu đựng được.

- Ảnh hưởng nội tiết và thần kinh: Một số thủ thuật như tiêm filler, botox hay hút mỡ nhiều lần có thể gây rối loạn nội tiết, tổn thương dây thần kinh mặt, dẫn đến tê liệt cơ, co giật, méo miệng hoặc rối loạn cảm xúc.

- Nguy cơ ung thư và biến chứng lâu dài: Các chất độn kém chất lượng, silicon không rõ nguồn gốc có thể di chuyển trong cơ thể, gây viêm mãn tính, hình thành u xơ, khối u giả, thậm chí kích thích tế bào ung thư phát triển.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người chỉ nên phẫu thuật khi thật sự cần thiết, không chỉnh sửa liên tục trong thời gian ngắn, và nên để cơ thể có thời gian hồi phục hoàn toàn. Quan trọng hơn cả là giữ tâm lý lành mạnh, chấp nhận bản thân và đừng để vẻ đẹp nhân tạo đánh đổi bằng sức khỏe suốt đời.

