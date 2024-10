Ngâm loại rau này vào nước, để qua đêm rồi uống: Sau 30 ngày sẽ thấy mỡ thừa và nếp nhăn “cao chạy xa bay”

Lão hóa là một trong những nỗi lo lớn nhất đối với nhiều phụ nữ. Vì quá trình này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài, mà còn phản ánh sức khỏe và sự tự tin. Sự xuất hiện của nếp nhăn, da chảy xệ, tóc bạc hay thậm chí là suy giảm sức khỏe tổng thể… có thể khiến các chị em cảm thấy mất đi sự tươi trẻ và quyến rũ.

Để phòng tránh và giảm dấu hiệu lão hóa, nhiều phụ nữ thường quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh với các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây, rau xanh, hạt, cá giàu omega-3...

Nước dưa chuột là thức uống sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và nhan sắc.

Bên cạnh đó, việc uống đủ nước mỗi ngày cũng là một phần không thể thiếu để giữ cho làn da luôn ẩm mượt, tươi trẻ, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và da khô. Theo các chuyên gia, có một loại nước tuyệt vời để giúp chị em vừa cấp ẩm cho da, vừa bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa lại còn dễ làm. Đó là nước dưa chuột.

Lợi ích của nước dưa chuột

Nước dưa chuột (hay dưa leo) là loại đồ uống đơn giản và mang lại cảm giác sảng khoái, được làm bằng cách ngâm dưa chuột thái lát trong nước. Ngày nay, nó đã trở nên phổ biến vì những lợi ích sức khỏe đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích, cho cả sức khỏe tổng thể và tinh thần.

Dưa chuột có lượng calo thấp nhưng giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Khi ngâm dưa chuột trong nước, các chất này sẽ được giải phóng và làm tăng thành phần dinh dưỡng của nước. Dưa chuột chứa vitamin C, K cũng như kali, magie và mangan… đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, hỗ trợ các chức năng cơ thể khác nhau.

Nước dưa chuột vừa dễ làm lại dễ uống, chỉ cần ngâm qua đêm là được.

Bên cạnh đó, uống nước dưa chuột có thể ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và hỗ trợ chức năng tiêu hóa tổng thể. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa một số hợp chất giúp làm dịu đường tiêu hóa, có khả năng làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi và khó tiêu.

Các chuyên gia cho biết, lợi ích của nước dưa chuột chưa dừng lại ở đó, cụ thể như sau:

1. Giúp giảm cân hiệu quả

Dưa chuột chứa đến 95% là nước, nhưng lại sở hữu một lượng nhỏ chất xơ và hầu như không có chất béo. Do đó, uống nước dưa chuột có thể giúp bạn giảm lượng calo nạp vào mà vẫn cảm thấy no lâu hơn. Lúc này lượng calo tiêu thụ mỗi ngày giảm xuống và hỗ trợ việc giảm cân liên tục.

Bên cạnh đó, dưa chuột có tính mát, giúp thải độc, làm sạch hệ tiêu hóa và thận. Khi cơ thể được thải độc tốt, quá trình trao đổi chất sẽ được cải thiện, giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn. Từ đó giúp cơ thể giảm cân tự nhiên mà không bị tích nước hoặc chất béo không cần thiết.

Nhờ giàu nước nên nước dưa chuột sở hữu nhiều lợi ích trong việc giảm cân.

2. Cải thiện sức khỏe làn da

Như đã đề cập, nước dưa chuột chứa các chất chống oxy hóa quan trọng như vitamin C và beta-carotene, giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do – tác nhân gây lão hóa da. Các gốc tự do làm phá vỡ cấu trúc collagen, khiến da mất độ đàn hồi và hình thành nếp nhăn.

Thêm vào đó, vitamin C trong nước dưa chuột có khả năng ức chế sản xuất melanin – sắc tố gây thâm sạm và không đều màu trên da. Uống nước dưa chuột thường xuyên có thể giúp giảm tình trạng thâm nám, làm đều màu da và mang lại làn da sáng mịn hơn.

3. Giúp điều hòa huyết áp

Dưa chuột là nguồn cung cấp kali tự nhiên – một khoáng chất quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Kali có tác dụng cân bằng natri trong cơ thể và giảm áp lực lên thành mạch máu. Từ đó hỗ trợ loại bỏ natri dư thừa qua đường tiểu, giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên và hiệu quả.

Hơn thế nữa, nước dưa chuột có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể thải bớt lượng nước và muối dư thừa qua đường tiết niệu. Điều này làm giảm thể tích máu, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu, một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp.

4. Loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể

Nước dưa chuột có tính chất lợi tiểu tự nhiên, giúp thúc đẩy quá trình bài tiết, giảm tích tụ muối và nước dư thừa trong cơ thể. Việc này không chỉ giúp ngăn ngừa phù nề mà còn giảm gánh nặng cho thận, hỗ trợ quá trình thải độc hiệu quả hơn. Cặn bã và độc tố sẽ dễ loại bỏ ra ngoài hơn, giúp cơ thể thanh lọc một cách tự nhiên.

Dưa chuột có tính mát, giúp làm dịu cơ thể và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Lúc này, cơ thể sẽ được làm mát tự nhiên và giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm do độc tố. Điều này không chỉ giúp cơ thể thải độc tốt hơn, mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Hãy uống nước dưa chuột đều đặn để cơ thể đào thải độc tố tốt hơn.

Cách sử dụng nước dưa chuột

Chỉ cần chuẩn bị 1 quả dưa chuột, 1 lít nước lọc, 1 quả chanh và vài lá bạc hà tươi. Rửa sạch dưa chuột và thái thành lát mỏng. Bạn có thể giữ nguyên vỏ nếu là dưa chuột có nguồn gốc sạch sẽ, hoặc gọt bỏ vỏ nếu không chắc về nguồn gốc.

Sau đó cho dưa chuột và chanh đã cắt vào một bình thủy tinh. Thêm vào khoảng 1 lít nước lọc, nếu có điều kiện thì cho thêm vài lá bạc hà. Đậy nắp bình và để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm (khoảng 6-8 tiếng). Điều này giúp các dưỡng chất trong dưa chuột, chanh và bạc hà thẩm thấu vào nước.

Để tận dụng tối đa lợi ích thải độc của nước dưa chuột, hãy uống 1 ly vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn. Đây là thời điểm tốt nhất để giúp cơ thể bắt đầu quá trình thải độc và thanh lọc. Vài lát chanh hoặc lá bạc hà sẽ làm tăng hương vị và các chất chống oxy hóa, giúp quá trình thải độc diễn ra hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bạn nên kết hợp uống nước dưa chuột với một chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy duy trì thói quen vận động thường xuyên, tránh xa các chất kích thích như rượu và thuốc lá cũng sẽ giúp cơ thể thải độc tốt hơn. Từ đó giảm nguy cơ tích tụ độc tố và mang lại sức khỏe toàn diện.

Theo Eatthis, Medicalnewstoday