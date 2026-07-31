Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington đang ở Đà Nẵng

Một máy bay 'mắt thần' E-2D Hawkeye bên trong khoang chứa của tàu sân bay USS George Washington. Trái tim công nghệ của E-2D chính là radar AN/APY-9, một hệ thống Active Electronically Scanned Array (AESA) hoạt động ở băng tần UHF (0,3-3,0 GHz), kết hợp quét cơ học và điện tử... Đây là một trong những loại máy bay hiện đại của Hải quân Hoa Kỳ hiện nay. Ảnh: Nguyễn Thành