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Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington đang ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành
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Chiều ngày 30/7, nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 và Lực lượng đặc nhiệm CTF-70 của Hải quân Hoa Kỳ đã tổ chức chương trình tham quan tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) đang neo đậu ở vịnh Đà Nẵng dành cho các cơ quan báo chí.

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ngay khi lên tàu, chỉ huy tàu sân bay USS George Washington đã dành thời gian giới thiệu sơ lược về các loại máy bay, vũ khí chiến đấu trong khoang chứa, boong, đường băng của tàu sân bay. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một máy bay 'mắt thần' E-2D Hawkeye bên trong khoang chứa của tàu sân bay USS George Washington. Trái tim công nghệ của E-2D chính là radar AN/APY-9, một hệ thống Active Electronically Scanned Array (AESA) hoạt động ở băng tần UHF (0,3-3,0 GHz), kết hợp quét cơ học và điện tử... Đây là một trong những loại máy bay hiện đại của Hải quân Hoa Kỳ hiện nay. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Một tiêm kích đa nhiệm trên tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II bên trong nhà chứa máy bay trên tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 5.
Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 6.
Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Cận cảnh chiếc F35 bên trong khoang chứa của tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 8.

Hệ thống dây xích khổng lồ bên trong tàu sân bay USS George Washington.

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 9.

Các phóng viên báo chí được hướng dẫn, tham quan trên boong tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 10.

Một sĩ quan làm việc hướng dẫn khách tham quan khu vực đường băng trên tàu sân bay USS George Washington.

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 11.

Các chiến đấu cơ xếp hàng trên boong tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 12.
Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 13.
Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 14.

Các chiến đấu cơ được neo cố định trên boong tàu sân bay USS George Washington.

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 15.

Tàu sân USS George Washington là một siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng nguyên tử. Đây là chiếc thứ sáu trong lớp tàu sân bay Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington - Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 16.

Tàu sân bay George Washington có chiều dài 333m, rộng 78m, cao 74m, có một sàn đáp rộng 18.000 m2 có thể chứa khoảng 80 máy bay. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 17.

Các máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 18.

Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 và Lực lượng đặc nhiệm CTF-70 của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thăm thành Đà Nẵng trong 5 ngày (từ ngày 30/7 - 5/8/2026).

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 19.

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, nhóm Chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngắm dàn tiêm kích khủng trên tàu sân bay USS George Washington tại Đà Nẵng - Ảnh 20.

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2026 rồi, nhìn lại chiếc điện thoại kinh điển này của Nhật Bản mới thấy họ quả là "kỳ tài trăm năm có một"
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thành phố đà nẵng

George Washington

Bộ Tư lệnh vùng 3

tàu sân bay USS George Washington

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