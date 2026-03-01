HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngắm "con chung" gần một tháng tuổi của Đan Trường và vợ cũ ở Mỹ

DẠ VŨ |

Qua những hình ảnh được Đan Trường và vợ cũ chia sẻ trên mạng xã hội, “con chung” của họ gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại pha chút ấm cúng.

Cuối tháng 2 vừa qua, Đan Trường và vợ cũ là Thủy Tiên đã hào hứng chia sẻ về đứa “con chung” vừa chào đời của mình tại Westminster. Đó chính là một quán cà phê do cả hai cùng đầu tư và ấp ủ trong thời gian dài.

Sự ra đời của “đứa con tinh thần” này được cặp đôi xem như món quà đặc biệt dành tặng con trai Thiên Từ.

Quang cảnh bên ngoài quán cafe của Đan Trường và vợ cũ ở Mỹ.

Đan Trường và vợ cũ cùng con trai trong ngày khai trương.

“Một món quà ba mẹ đã âm thầm chuẩn bị với tất cả yêu thương, để dành tặng con đúng vào ngày sinh nhật của con. Ba mẹ mong rằng, khi con lớn lên từng ngày, con sẽ hiểu được giá trị của chính mình, biết trân trọng những thành quả do chính sức lao động của con tạo nên và sống một cuộc đời ý nghĩa, vững vàng”, Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Qua những hình ảnh được cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội, “con chung” của cả hai gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại pha chút ấm cúng. Tông màu chủ đạo trắng – đen kết hợp cùng hệ đèn trần kiểu dáng mềm mại tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Bên trong quán được bố trí nhiều bàn ghế gọn gàng, xen kẽ các khu vực trang trí hoa tươi, phù hợp cho cả gặp gỡ bạn bè lẫn làm việc.

Khu vực quầy pha chế đặt ở trung tâm, phía sau là bảng menu điện tử hiển thị rõ ràng các món đồ uống. Bên ngoài, mặt tiền quán nổi bật với bảng hiệu lớn, dễ nhận diện, tạo cảm giác chuyên nghiệp và chỉn chu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đây không chỉ là một quán cà phê đơn thuần mà còn thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và gu thẩm mỹ của cả hai, đồng thời mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc khi gắn với tình cảm gia đình.

Quầy pha chế nằm chính giữa quán.

Không gian bên trong quán.

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào tháng 4/2013 tại Mỹ, trong một đám cưới được tổ chức ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Sau khi về chung một nhà, cả hai có quãng thời gian hôn nhân kéo dài 8 năm, tuy nhiên chủ yếu sống xa nhau do đặc thù công việc: Đan Trường hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, còn Thủy Tiên kinh doanh và sinh sống tại Mỹ. Năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng là Thiên Từ.

Đến tháng 7/2021, cả hai xác nhận đã ly hôn sau thời gian dài cố gắng dung hòa nhưng không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Khi công khai thông tin “đường ai nấy đi”, Đan Trường và Thủy Tiên đều giữ thái độ văn minh, không ồn ào hay tranh cãi. Cả hai thống nhất cùng nhau chăm sóc con trai và duy trì mối quan hệ bạn bè. Sau ly hôn, họ vẫn hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống, cho thấy sự trưởng thành và cách ứng xử tích cực khiến nhiều khán giả dành sự tôn trọng.

Tags

Mỹ

sao Việt

vợ cũ

Đan Trường

Thủy Tiên

cafe

con chung

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
00:58
01:12
01:10
01:04
01:17
01:20
00:45
00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại