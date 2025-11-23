Đan Trường ôm hôn Cẩm Ly, nữ ca sĩ nói về mối quan hệ 30 năm

Đầu tháng 11, Đan Trường thực hiện liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát tại Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời nổi tiếng. Mới đây, một đoạn clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc giao lưu giữa Đan Trường và Cẩm Ly trong đêm diễn bất ngờ lên xu hướng và thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong clip, sau phần trình diễn chung, Đan Trường dí dỏm gọi Cẩm Ly là "người tình âm nhạc" và đòi hôn ngay trên sân khấu.

"Cả nhà thấy 'người tình âm nhạc' của Đan Trường lúc nào cũng trẻ mãi không? Hôn cái đi, hôn cái đi". Vừa dứt lời, nam ca sĩ bất ngờ bước đến ôm hôn nữ ca sĩ không đợi cô phản ứng. Về phía, Cẩm Ly cô chỉ cười trừ, giữ sự duyên dáng quen thuộc. Trước đó, trong nhiều sự kiện, Đan Trường cũng thường xuyên chủ động hôn Cẩm Ly trước đám đông.

Sau đó, Đan Trường rời sân khấu nhường phần trình diễn cho người bạn đã gắn bó với mình suốt ba thập kỷ.

Hình ảnh ôm hôn Cẩm Ly của Đan Trường trên sân khấu kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường tại Hà Nội. Dù hình ảnh mờ vì trời mưa nhưng vẫn khiến nhiều fan của cặp đôi thích thú khi xem lại.

Trước đó, Đan Trường cũng nhiều lần công khai hôn Cẩm Ly.

Trên sân khấu, Cẩm Ly cũng chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người: "Ca sĩ chúng tôi từng có rất nhiều sự kết hợp, nhưng như Ly nói, không hiểu sao đến tận bây giờ khán giả vẫn dành cho Ly và Trường một câu rất dễ thương: 'Cặp đôi vàng của làng nhạc Việt'. Tôi muốn nhấn mạnh, đó là danh xưng khán giả đặt cho, chứ chúng tôi không tự nhận. Nó phản ánh sự ăn ý giữa Ly và Trường suốt thời gian dài.

Thật ra, việc chúng tôi kết hợp với nhau hoàn toàn tình cờ, nhưng lại bền bỉ đến 30 năm. Bởi trong nghệ thuật, chỉ khi khán giả cảm thấy hai người hợp, chấp nhận và yêu mến thì sự kết hợp mới có thể dài lâu. Còn nếu họ thấy không hợp tông, không xứng đôi, không tạo cảm xúc thì chắc chắn đã 'rã đám' từ sớm. Nhưng hầu như bài hát đôi nào của Ly và Trường ra mắt cũng được khán giả yêu thích và thành hit.

Lâu lâu chúng tôi mới sắp xếp được thời gian để đi hát chung, nhưng lần nào xuất hiện cùng nhau cũng được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Điều đó cho thấy 'người tình âm nhạc' của chúng tôi vẫn còn gắn kết keo sơn và sẽ còn tiếp tục chừng nào khán giả còn thương và còn muốn nghe".

Đan Trường (sinh năm 1976, TP.HCM) là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt từ cuối thập niên 1990. Anh gây dấu ấn với hình ảnh thư sinh, mái tóc bổ luống đặc trưng và loạt hit như Kiếp ve sầu , Đi về nơi xa , Mưa trên cuộc tình , Chuyện nhỏ ,… Sự nghiệp bền bỉ 30 năm giúp anh duy trì lượng fan đông đảo trong và ngoài nước.

Cẩm Ly (sinh năm 1970, TP.HCM) là nữ ca sĩ nổi tiếng với chất giọng ngọt, truyền cảm, thành công ở nhiều dòng nhạc: pop, dân ca, trữ tình. Cô sở hữu loạt ca khúc được yêu thích như Nếu phôi pha ngày mai , Phượng buồn , Bạn lòng , Biển tình ,… và từng là giọng ca đình đám nhất V-pop đầu những năm 2000.