NSND Việt Anh kém ông bà ngoại vợ 9x vài tuổi, thỉnh thoảng lại được hỏi "hai đứa vui không?"

Mới đây, NSND Việt Anh đã chia sẻ loạt ảnh gia đình ông hội tụ. Nam NSND tiết lộ, bố mẹ ông sinh 10 người con nhưng 4 người đã qua đời. "Chị em tôi, người trẻ nhất 59, người lớn nhất 79. 3 chị lớn 3 em trai nhỏ...", NSND Việt Anh chú thích về bức hình chụp cùng anh chị em mình.

Trong cuộc hội họp gia đình này còn có vợ trẻ 9x của NSND Việt Anh - Chân Chân. Vợ ông vui vẻ, gần gũi khi quây quần bên gia đình chồng. Chia sẻ thêm trên tờ Ngôi sao, NSND Việt Anh cho biết, các chị em trong nhà không phản đối việc ông kết hôn với vợ kém nhiều tuổi. Con gái cũng ủng hộ và mong ba luôn vui vẻ.

NSNT Việt Anh bên chị em ruột thịt.

Vợ 9x của ông cũng góp mặt trong ngày hội tụ gia đình.

Về phía nhà vợ, NSND Việt Anh thoải mái nói: "Ông bà ngoại cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi, thỉnh thoảng lại hỏi hai đứa vui không và bảo nếu vui thì cứ tiếp tục, đừng buồn vì dư luận, người ta nói gì thì cũng kệ", nguồn Ngôi sao.

NSND Việt Anh (sinh năm 1958) là một diễn viên gạo cội sân khấu – truyền hình Nam Bộ, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Sau hơn 17 năm sống một mình và từng trải qua hôn nhân trước, Việt Anh công khai mối quan hệ với Chân Chân, người kém ông khoảng 36 tuổi. Chân Chân là bạn gái nhưng cũng là người quản lý cho ông, đồng hành trong công việc nghệ thuật.

Mối quan hệ bắt đầu rộ lên khoảng cuối năm 2023 – đầu 2024, khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Cuối năm 2024, Việt Anh thừa nhận tình cảm. Ông đăng ảnh tình tứ và viết: "Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là cái bắt đầu".

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn.

Từ khi có Chân Chân, Việt Anh chia sẻ mình trẻ trung hơn, ít phải ăn "cơm hàng cháo chợ" – cuộc sống gia đình ấm áp hơn. Tháng 7/2025, Chân Chân bất ngờ cầu hôn Việt Anh trong chuyến du lịch ở Huế, tặng nhẫn khiến bạn bè, người thân nồng nhiệt chúc mừng.

Giữa tháng 10/2025, có tin đồn chia tay, nhưng Chân Chân lên tiếng phủ nhận, khẳng định "vui vẻ, hạnh phúc" cùng nam nghệ sĩ, và truyền thông cho biết họ đã đăng ký kết hôn.

"Chúng tôi chưa dự định tổ chức đám cưới, quan trọng là tình cảm vợ chồng dành cho nhau luôn đậm sâu", NSND Việt Anh chia sẻ trên tờ Vnexpress.