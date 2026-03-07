Đan Trường và vợ cũ mở đại tiệc tại Mỹ, ông bầu Hoàng Tuấn từ Việt Nam bay sang

Mới đây, ca sĩ Đan Trường và vợ cũ là Thủy Tiên đã mở tiệc lớn để khai trương cửa tiệm cà phê thứ ba tại Mỹ, cũng trùng với ngày sinh nhật của con trai Thiên Từ.



Đông đảo bạn bè, nghệ sĩ đã tới dự tiệc khai trương quán cà phê và sinh nhật con trai Đan Trường như Thúy Nga, Leon Vũ, Trizzie Phương Trinh, Lưu Việt Hùng, Hoàng Phi Kha và vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang (được biết tới là ân nhân của Mỹ Tâm trong giai đoạn đầu sự nghiệp).

Vợ cũ và Đan Trường cùng con trai

Được biết, trong thập niên 2000, nhạc sĩ Lê Quang đã nâng đỡ và lăng xê cho loạt ca sĩ đình đám thuộc thế hệ vàng của Vpop như Mỹ Tâm, Đan Trường, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Quang Dũng… Chính vì thế, các ca sĩ này luôn nhớ tới anh và thường xuyên mời anh tới dự các buổi tiệc, show nhạc.

Bên cạnh đó, tiệc khai trương còn có sự xuất hiện của ông bầu Hoàng Tuấn từ Việt Nam bay qua. Ông bầu Hoàng Tuấn đã gắn bó với Đan Trường suốt gần 30 năm qua và đến giờ vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nam ca sĩ trong việc đi show, thực hiện các dự án âm nhạc.

Tại buổi tiệc khai trương, Đan Trường chia sẻ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý đồng hương tại Mỹ và khán giả, bạn bè đồng nghiệp đã có mặt trong buổi khai trương cửa hàng và ăn mừng sinh nhật con trai tôi.

Ông bầu Hoàng Tuấn

Là một nghệ sĩ, tôi đã được đi khắp năm châu bốn bể, đi hát khắp nơi và được thưởng thức nhiều món ăn vật lạ. Tôi đã gom góp kinh nghiệm của mình để mở một quán bán những món ăn nho nhỏ, mong rằng sẽ làm hài lòng khán giả và bạn bè tôi.

Cách đây hơn 10 năm, chúng tôi đã mở một nhà hàng ở San Jose và phát triển ra rất nhiều món. Mới đây nhất, vợ cũ của tôi là Thủy Tiên đã có ý tưởng mới là mở một tiệm cà phê.

Những người bận rộn buổi sáng thức dậy đôi khi không cần ăn uống gì nhiều nhưng họ cần một ly cà phê chất lượng, chuẩn vị, đúng mùi cà phê để tỉnh táo, sáng tạo trong công việc.

Năm ngoái, chúng tôi đã cho ra mắt một quán cà phê ở San Jose và được mọi người đón nhận đông đảo vì chất lượng. Bây giờ chúng tôi tiếp tục mở thêm một quán cà phê nữa, bên cạnh chúng tôi sẽ mở thêm một nhà hàng phục vụ các món ăn thuần Việt. Tôi mong khán giả sẽ tới ủng hộ chúng tôi".