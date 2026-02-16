Nữ nghệ sĩ trẻ tuyên bố: "Tôi không sợ Trấn Thành"

Vừa qua, tại chương trình Sao Check, rapper Pháo đã chia sẻ về lần đầu đóng phim của cô khi tham gia phim điện ảnh Thỏ ơi do Trấn Thành đạo diễn.

Cô nói: "Tôi khóc vì vai diễn nhiều hơn là khóc vì anh Trấn Thành. Anh Trấn Thành hỗ trợ tôi rất tốt trong việc đẩy cảm xúc lên cao, dù đôi khi cũng hơi to tiếng một chút với tôi, nhưng mục đích vẫn là vì phim, để giúp tôi đạt cảm xúc tốt hơn. Tôi không sợ anh Trấn Thành. Dù là nạn nhân nhưng tôi không sợ anh Trấn Thành".

Pháo và Trấn Thành

Được biết, Pháo là một rapper thành công nhưng chưa từng diễn xuất. Về lần đầu tiên đến với phim ảnh này, Pháo chia sẻ: "Ước mơ đầu tiên của tôi khi bước chân vào nghề là trở thành một nghệ sĩ toàn năng. Đó là mục tiêu mà mọi ca sĩ, mọi diễn viên đều mong muốn.

Lúc đó, tôi nghĩ từ nghệ sĩ sẽ lung linh hơn, đẹp hơn bao giờ hết. Để trở thành một nghệ sĩ toàn năng, tôi phải thử sức với nhiều sân chơi khác nhau trong nghệ thuật.

Tôi không muốn mọi người phải định dạng tôi là một rapper. Tôi muốn nhiều người biết đến tôi hơn, phổ cập tên tuổi của tôi hơn. Thậm chí, những người lớn tuổi hơn một chút cũng có thể biết tôi, hay những em nhỏ hơn một chút cũng biết đến tôi.

Tôi muốn hình ảnh của mình được lan truyền tới nhiều người hơn. Ngay từ khi còn nhỏ bố mẹ đã định hướng cho tôi học nghệ thuật rồi và tôi học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ khi còn nhỏ.

Tới khi đủ tuổi làm nghề, tôi tham gia cuộc thi King of Rap và vô tình thành á quân. Tự nhiên tôi làm nhạc xong cũng viral, rồi được hợp tác với một rapper nổi tiếng của thế giới.

Tôi không hề có sự tính toán nào hết, mọi thứ đến với tôi một cách hết sức tự nhiên. Tôi thấy, có lẽ là nghề đã chọn tôi nên tôi đáp lại bằng cách ra nhiều sản phẩm âm nhạc nhất có thể để cống hiến cho nghệ thuật.

Ngày trước, tôi nghĩ mình yêu âm nhạc. Đến một thời gian nào đó, tôi nhận ra mình không chỉ yêu âm nhạc mà còn yêu cái cảm giác được đứng trên sân khấu. Từ thời đi học tôi đã làm dancer cho trường, rồi làm rapper. Tôi yêu khán giả của mình, muốn được khán giả công nhận".