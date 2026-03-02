Nữ nghệ sĩ trùng tên với NSND Lệ Thủy: Bị ngã gãy răng, khó khăn nhưng vẫn make up mỗi ngày

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Kim Lệ Thủy đang sống trong cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu. Được biết, cách đây một thời gian nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký cũng từng tới thăm nghệ sĩ Kim Lệ Thủy và giờ quay trở lại.

Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy trong phòng 10m2

Nữ nghệ sĩ sống cùng chồng trong một căn nhà cũ nát, tồi tàn nhỏ và chật hẹp, muốn đi từ tầng trệt lên tầng trên phải tự soi đèn vì quá tối dù giữa ban ngày.

Căn phòng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy ở chỉ rộng khoảng 10m2. Trong phòng, nữ nghệ sĩ ở không có chỗ để kê nổi bộ bàn ghế, chỉ đủ kê một chiếc giường và phải chất cả quần áo, chăn gối lên chiếc giường duy nhất đó. Nghệ sĩ Phương Dung phải thốt lên: "Trời ơi, đồ đạc lấn hết thế kia thì cô nằm kiểu gì?".

Chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy là nhạc sĩ Đỗ Ẩn cũng bằng tuổi bà (76 tuổi), hiện phải kiếm sống bằng nghề bán vé số. Mỗi ngày, ông phải đi lang thang khắp các con phố để bán vé số nhưng kiếm chưa được nổi 100 nghìn đồng.

Bản thân nghệ sĩ Kim Lệ Thủy mắc nhiều bệnh nặng, không thể đi làm, chỉ ở nhà. Con gái bà đi bán quần áo cũ mưu sinh qua ngày. Cuộc sống gia đình khá chật vật.

Một điểm đặc biệt ở nghệ sĩ Kim Lệ Thủy là dù cuộc sống khó khăn, nhưng ngày nào bà cũng dậy sớm make up dù chỉ ở trong nhà không đi ra ngoài. Bà tâm sự, dù không đi đâu cũng make up vì nhớ nghề quá chịu không nổi, phải make up cho đỡ nhớ nghề.

Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy chia sẻ, bà bị bệnh tim và xương khớp nên đi lại khó khăn. Mới đây, bà bị ngã gãy răng nên không ăn uống gì được nhiều, cơ thể gầy rộc đi.

Về cái tên trùng với NSND Lệ Thủy, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy nói: "Nghệ danh này là anh Tấn Tài đặt, chứ tôi đâu dám múa rìu qua mặt thợ. Lúc đó, anh Tấn Tài đang đầu tư cho tôi nên đặt nghệ danh cho tôi thành Lệ Thủy.

Tôi nhỏ hơn chị Lệ Thủy mấy tuổi, lúc đó cũng thân, còn là chị em kết nghĩa với nhau. Cái tên Kim Lệ Thủy của tôi do chị Như Ngọc và anh Tấn Tài đặt, chứ không phải do chị Lệ Thủy.

Tôi nhớ lần đó anh Tấn Tài gọi tôi vào và nói "em ca giống Lệ Thủy lắm, anh đặt em là Lệ Thủy luôn. Tên thật của em là Nguyễn Ái Hoa. Ái tức là héo úa, không được! Kim Lệ Thủy là nắm cái đuôi của Lệ Thủy và theo Lệ Thủy lên luôn". Anh Tấn Tài và chị Kim Ngọc đang lăng xê tôi, cưng tôi dữ lắm.

Tôi nghe anh Tấn Tài nói xong đồng ý luôn vì miễn sao được lên sân khấu hát là tôi vui rồi, tên gì cũng được".