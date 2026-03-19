Trấn Thành kêu gọi khán giả ủng hộ để tròn 450 tỷ

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết cập nhật tình hình doanh thu phim “Thỏ ơi” cùng lời kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ để chạm mốc 450 tỷ đồng.

Nam nghệ sĩ cho biết, tại thị trường Úc và New Zealand, phim đã có màn mở bán vé sớm (presale) ấn tượng, thậm chí lập kỷ lục về lượng vé bán trước, trở thành phim Việt có thành tích này cao nhất từ trước đến nay. Trấn Thành không giấu được sự xúc động trước tình cảm của khán giả quốc tế dành cho dự án.

Bên cạnh đó, anh cũng thông tin phim vẫn đang được trình chiếu tại Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều phim nội địa cùng ra rạp trong thời điểm này nên số suất chiếu của “Thỏ ơi” đã giảm so với giai đoạn đầu – điều mà anh cho là “quy luật bình thường của rạp chiếu”.

Trấn Thành ra rạp giao lưu với khán giả.

Đáng chú ý, Trấn Thành tiết lộ phim hiện đang đạt khoảng 447 tỷ đồng doanh thu. Nam đạo diễn – diễn viên hài hước kêu gọi những khán giả chưa kịp ra rạp hãy tranh thủ sắp xếp thời gian để xem phim, góp phần giúp “Thỏ ơi” cán mốc 450 tỷ cho “con số đẹp”.

“Ai bận bịu quá, muốn coi mà chưa sắp xếp được thì đừng chần chừ nữa, ra rạp coi liền đi để đẩy em nó lên 450 tỷ cho số nó đẹp tí hộ em”, anh viết. Nhiều khán giả hưởng ứng với lời kêu gọi của Trấn Thành.

Trước đó, Trấn Thành được xem là một trong những đạo diễn “nghìn tỷ” hiếm hoi của điện ảnh Việt khi liên tiếp có các tác phẩm đạt doanh thu cao ngất ngưởng như Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thù, Mai và Thỏ ơi...