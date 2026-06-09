Nga vừa nhận một tin bất lợi

Quốc gia này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm.

Nỗ lực xây dựng mạng internet vệ tinh nội địa của Nga đã gặp phải trở ngại ngay từ đầu. Cụ thể, một trong những tàu vũ trụ đầu tiên thuộc hệ thống vệ tinh băng thông rộng Rassvet của nước này quay trở lại bầu khí quyển Trái đất và bốc cháy chỉ chưa đầy ba tháng sau khi phóng.

Vệ tinh được biết đến với tên gọi Vật thể 4 và được NORAD theo dõi với mã định danh 68363. Theo trang Wonderful Engineering, thiết bị này đã rơi trở lại Trái đất vào khoảng ngày 6/6/2026, sau khi không thực hiện được bất kỳ thao tác nâng quỹ đạo nào sau khi phóng vào tháng 3. Do không có sự điều chỉnh lực đẩy, lực cản của khí quyển đã dần dần kéo tàu vũ trụ ra khỏi quỹ đạo.

Sự cố này đánh dấu lần mất vệ tinh đầu tiên được xác nhận của chương trình Rassvet của Nga, chương trình nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới băng thông rộng quỹ đạo Trái đất tầm thấp tương đương với Starlink của SpaceX. Chi tiết sự việc được nhà báo chuyên về không gian Anatoly Zak đưa tin, theo Defence Blog.

Các vệ tinh Rassvet được phóng vào ngày 23/3 trong một sứ mệnh đáng chú ý bởi tính bảo mật bất thường. Khi công ty truyền thông vệ tinh Buro 1440 của Nga công bố đoạn phim cho thấy các vệ tinh được đưa vào quỹ đạo, thông tin mới được xác nhận.

Dữ liệu theo dõi thu thập được trong những tuần sau khi phóng cho thấy hiệu suất hoạt động không đồng đều của toàn bộ chòm sao vệ tinh. Ban đầu, không có vệ tinh nào thực hiện các thao tác điều chỉnh quỹ đạo, làm dấy lên lo ngại về các vấn đề có thể xảy ra với hệ thống đẩy. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4, một số tàu vũ trụ bắt đầu nâng quỹ đạo của chúng, trong khi những tàu khác thực hiện các thao tác giữ vị trí để bù đắp cho sự suy giảm quỹ đạo tự nhiên.

Vật thể số 4 là ngoại lệ. Vệ tinh này không cho thấy dấu hiệu chuyển động nào trong suốt thời gian hoạt động, cho thấy có thể là do sự cố hệ thống đẩy hoặc mất kiểm soát tàu vũ trụ nghiêm trọng hơn. Khi quỹ đạo của nó dần xấu đi, việc quay trở lại bầu khí quyển trở nên không thể tránh khỏi.

Các vệ tinh còn lại đã hoạt động thành công hơn. Đến đầu tháng 6, sáu tàu vũ trụ đã dần dần bay lên độ cao hoạt động cao hơn, trong khi một số tàu khác duy trì vị trí ổn định. Tuy nhiên, hiệu suất không đồng đều này cho thấy những thách thức mà Nga đang phải đối mặt trong nỗ lực thiết lập một mạng lưới vệ tinh internet quy mô lớn.

Thành công của Starlink đã gia tăng áp lực buộc Nga phải phát triển một giải pháp thay thế trong nước. Mặc dù những thất bại ban đầu là điều thường thấy trong các chương trình vệ tinh mới, việc mất Vệ tinh số 4 cho thấy những rào cản kỹ thuật vẫn còn tồn tại.