Nga tuyên bố sở hữu 'kho báu' có giá trị khổng lồ đủ làm rung chuyển toàn cầu, chứa hàng chục nghìn tỷ m3 khí đốt khai thác vài thế kỷ cũng chưa hết

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Khí đốt Quốc tế St. Petersburg (SPIGF-2025), ông Alexey Miller – Tổng giám đốc Tập đoàn Gazprom – khẳng định Nga “sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào về nguồn cung năng lượng trong vài thế kỷ tới”.

Ông Miller cho rằng, dù trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh và nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng cao, Nga vẫn giữ lợi thế vững chắc về tài nguyên. “Chúng tôi hoàn toàn tự tin về tương lai – một tương lai thịnh vượng”, ông nói.

Theo lãnh đạo Gazprom, tương lai của ngành khí đốt Nga nằm ở các mỏ ngoài khơi, đặc biệt là khu vực Bắc Cực. Ông tiết lộ, riêng vùng Bắc Cực của Nga hiện chứa khoảng 87.000 tỷ m³ khí đốt, song phần lớn vẫn chưa được khai thác do nguồn cung trên đất liền vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Trong giai đoạn tới, các dự án ngoài khơi sẽ trở thành trọng tâm phát triển của Nga, đóng vai trò nền tảng trong chiến lược năng lượng quốc gia.

Cùng với khai thác, ông Miller nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình khí hóa toàn quốc, coi đây là “một chính sách xã hội” nhằm đưa nguồn năng lượng sạch và giá rẻ đến mọi vùng nông thôn. “Khí hóa không chỉ là một dự án năng lượng, mà còn là nỗ lực nâng cao chất lượng sống của người dân Nga,” ông nói.

Theo số liệu của Eurostat, trong quý I/2025 Nga đứng thứ hai về xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu, đồng thời giữ vị trí thứ ba về nguồn cung khí đốt dạng khí, chiếm 11,1% thị phần.

Bên cạnh đó, xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Á tiếp tục tăng mạnh. Ông Miller cho biết, trong tám tháng đầu năm 2025, lượng khí đốt xuất sang Uzbekistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan đã tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Ông dự báo, trong 5–6 năm tới, kinh tế khu vực có thể tăng trưởng tới 60%, kéo theo nhu cầu năng lượng bùng nổ – và Nga sẽ duy trì vai trò nhà cung cấp chủ lực.

Gazprom hiện cũng đang đẩy nhanh dự án đường ống Power of Siberia 2, nối Nga với Trung Quốc qua Mông Cổ. Theo ông Miller, đây không chỉ là dự án thương mại mà còn là “chất xúc tác” thúc đẩy tăng trưởng năng lượng toàn khu vực, góp phần ổn định chuỗi cung ứng và củng cố vị thế của Nga tại châu Á.

Những phát biểu này tiếp tục cho thấy định hướng chiến lược của Moscow: chuyển trọng tâm năng lượng từ châu Âu sang châu Á, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng khổng lồ tại Bắc Cực để đảm bảo vị thế lâu dài trong cuộc chơi năng lượng toàn cầu.