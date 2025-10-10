Tỉnh sát vách Hà Nội xuất siêu hơn 2 tỷ USD, bứt phá ngoạn mục trong thương mại toàn cầu

Bắc Ninh là một tỉnh nằm ngay sát Hà Nội. Địa phương này được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp tỷ đô" của miền Bắc.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh cho biết, chỉ trong 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh đã đạt 129,3 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 65,7 tỷ USD, tăng 26,38%, còn nhập khẩu đạt 63,5 tỷ USD, tăng 36,51%. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu hơn 2,16 tỷ USD, giúp Bắc Ninh vươn lên đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu, chỉ sau TP.HCM.

Thành quả này khẳng định vị thế của Bắc Ninh – "thủ phủ công nghiệp điện tử" miền Bắc, nơi hội tụ nhiều tập đoàn FDI lớn như Samsung, Canon, Goertek, Foxconn, Hanwha... Sự bứt phá của hoạt động xuất khẩu không chỉ đến từ khu vực đầu tư nước ngoài, mà còn nhờ động lực lan tỏa sang doanh nghiệp trong nước, đặc biệt ở các lĩnh vực hỗ trợ, logistics và chế tạo linh kiện.

Giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất định, Bắc Ninh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng ổn định nhờ chính sách linh hoạt, môi trường đầu tư thuận lợi và sự chủ động tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, tiết kiệm chi phí, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất và xuất nhập khẩu.

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, trong thời gian tới tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thiện hệ thống kho bãi, trung tâm logistics, nâng cấp giao thông kết nối liên vùng, giảm chi phí vận chuyển. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tăng giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác thương mại. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thu hút đầu tư FDI chất lượng cao, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như đẩy mạnh đào tạo chuyên môn về logistics, xuất nhập khẩu và kỹ thuật sản xuất hiện đại.

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tăng trưởng bền vững kim ngạch xuất nhập khẩu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Cùng với sự bứt phá trong kim ngạch xuất nhập khẩu, Bắc Ninh cũng ghi nhận kết quả tích cực khi dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, tính đến hết 20/9/2025, tỉnh Bắc Ninh thu hút trên 15,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, tỉnh cấp mới 162 dự án đầu tư trong nước và 262 dự án FDI với số đăng ký lần lượt là 256.149,5 tỷ đồng và 1.509,8 triệu USD.

Bên cạnh đó, tỉnh điều chỉnh tăng vốn cho 141 dự án trong nước và 201 dự án FDI với số vốn đăng ký bổ sung là 10.603,7 tỷ đồng và 3.300,2 triệu USD. Riêng thu hút FDI Bắc Ninh hiện đứng đầu cả nước.

Riêng tháng 9, toàn tình thu hút được 148,76 triệu USD vốn đầu tư quy đổi; trong đó cấp mới 6 dự án đầu tư trong nước và 7 dự án FDI với số vốn đăng ký lần lượt là 1.721,6 tỷ đồng và 9,5 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án trong nước và 9 dự án FDI với số bổ sung là 691 tỷ đồng và 43,9 triệu USD.

Để tiếp tục thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững. Tỉnh tập trung theo dõi, nắm bắt và xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến nguyên liệu, thị trường, lao động, vốn... nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư.

Song song, Bắc Ninh tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực và khả năng thích ứng cho doanh nghiệp, hỗ trợ đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tỉnh cũng ưu tiên phát triển và làm chủ công nghệ mới, nhất là trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghiệp nền tảng và công nghiệp phụ trợ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới sáng tạo, chuyển giao và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.