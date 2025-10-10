Smartphone "nồi đồng cối đá" từng làm mưa làm gió trên thị trường tái xuất, có gì để trông đợi?

Sau khi HMD Global và Nokia gia hạn thỏa thuận cấp phép thương hiệu vào cuối tháng 9, sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên được cho là Nokia 800 Tough thế hệ thứ hai – phiên bản nâng cấp của mẫu điện thoại "nồi đồng cối đá" ra mắt năm 2019.

Theo nguồn tin đáng tin cậy trên mạng xã hội X, Nokia 800 Tough (2025) vẫn hướng đến nhóm người dùng cần thiết bị cơ bản, bền bỉ và hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt. Mẫu mới được cho là sẽ chuyển sang dùng cổng USB-C, chạy hệ điều hành KaiOS 3.1, trong khi thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Hình ảnh rò rỉ cho thấy máy vẫn có camera đơn, đèn flash và lưới loa đặt cạnh nhau ở mặt lưng.

Hìn ảnh Nokia 800 Touch được cho là thế hệ thứ hai.

Với triết lý "bền hơn là tốt hơn", Nokia 800 Tough mới nhiều khả năng tiếp tục đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68 và chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810G, vốn từng làm nên danh tiếng của dòng máy này.

Nokia 800 Tough sở hữu màn hình TFT 2,4 inch, vi xử lý Snapdragon 205, RAM 512 MB và camera 2 MP. Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS cùng viên pin 2.100 mAh. Dù cấu hình khiêm tốn, thiết bị vẫn được ưa chuộng nhờ độ bền vượt trội.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, Nokia 800 Tough thế hệ hai sẽ là bản nâng cấp nhẹ, tập trung vào cải thiện khả năng sạc và phần mềm thay vì thay đổi thiết kế. HMD Global hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức của sản phẩm.

Nokia 800 Tough thế hệ 1 có gì hay?

Khả năng chịu đựng cao: Máy đạt tiêu chuẩn chống nước, chống bụi IP68 và tuân theo chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810G, có thể chịu rơi từ độ cao 1,8 m mà vẫn hoạt động ổn định.

Pin và tiện ích thiết yếu: máy trang bị pin dung lượng cao, có đèn flash camera hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, tích hợp móc treo dây cổ tay để bảo vệ máy khi di chuyển.

Thời gian chờ ấn tượng, sau một lần sạc, có thể chờ đến 43 ngày. Thời gian đàm thoại (3G): khoảng 14,3 giờ khi dùng hai SIM.

Kết nối: Hỗ trợ 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth và khả năng chia sẻ điểm truy cập (hotspot).

Thiết kế thuận tiện sử dụng trong môi trường khắc nghiệt: Các nút bấm lớn được bọc cao su, dễ thao tác kể cả khi đeo găng tay.

Tải sẵn ứng dụng thiết yếu và hỗ trợ Internet cơ bản: Thiết bị được cài sẵn Facebook, hỗ trợ Google Maps và các ứng dụng cơ bản trên nền tảng KaiOS.

Các điểm hạn chế của Nokia 800 Tough thế hệ 1

Màn hình độ phân giải thấp, nhỏ

Kích thước chỉ 2,4 inch, độ phân giải QVGA (240×320 pixel) khiến chất lượng hiển thị kém sắc nét, đặc biệt khi xem ảnh, video, hoặc lướt web.

Tỷ lệ điểm ảnh (pixel density) thấp làm người dùng dễ bị mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Hiệu năng và phần mềm giới hạn

RAM chỉ 512 MB và bộ nhớ trong nhỏ làm máy không thể chứa nhiều ứng dụng; khả năng chạy đa nhiệm kém.

Hệ điều hành KaiOS có ít tính năng nâng cao so với smartphone hiện đại; một số tính năng như nhập văn bản, sử dụng trình duyệt, app mạng xã hội bị "nặng" hoặc chậm.

Camera khiêm tốn

Chỉ có camera sau 2 MP nên chất lượng ảnh thấp, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Không có camera trước (selfie), hạn chế khi cần video call hoặc chụp hình cá nhân.

Cổng kết nối và tốc độ sạc cũ

Sử dụng cổng Micro-USB, thay vì USB-C. Không hỗ trợ nhiều tính năng kết nối hiện đại như NFC (theo một số bài đánh giá).

Trải nghiệm người dùng không mượt mà với các thao tác nhập liệu và điều hướng

Việc nhập văn bản bằng bàn phím số (T9 / multi-press) được nhiều người đánh giá là "khó chịu, chậm" so với bàn phím cảm ứng hoặc bàn phím QWERTY.

Duyệt web, chọn ứng dụng hoặc thao tác trong menu lâu; đôi khi máy bị lag hoặc đơ.