Nga tuyên bố sẽ giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực Washington đang dẫn đầu thế giới

Ông Alexei Likhachev, Tổng Giám đốc tập đoàn hạt nhân Rosatom (Nga) tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới.

Người đứng đầu Rosatom đưa ra tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga ngày 3/9 sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh.

Hiện Mỹ đang vận hành mạng lưới lò phản ứng hạt nhân lớn nhất thế giới, với công suất lắp đặt gần 97 gigawatt (GW).

Tuy nhiên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tính đến tháng 4/2024, công suất lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động tại Trung Quốc là 53,2 GW trong bối cảnh nước này chạy đua xây dựng hàng chục lò phản ứng.

“Trung Quốc có kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử đầy tham vọng. Nhiệm vụ được đặt ra là bắt kịp và vượt Mỹ về công suất lắp đặt, nghĩa là đạt hơn 100 gigawatt”, ông Alexei Likhachev nói.

Khi được hỏi liệu Nga có giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu đó hay không, ông Likhachev trả lời: “Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ giúp. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ Trung Quốc rồi”.

Nga đã hỗ trợ xây 4 lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc và đang xây dựng thêm 4 lò nữa. Trung Quốc cần một lượng lớn uranium và nhiên liệu hạt nhân cho các kế hoạch đầy tham vọng, Tổng Giám đốc Rosatom chia sẻ.

Ông cho biết do đó, Trung Quốc sẽ cần phải phát triển thế hệ lò phản ứng chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín mới dựa trên công nghệ của Nga.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, thương mại Nga-Trung tăng vọt khi Trung Quốc thế chân các thương hiệu phương Tây tại Nga và Moscow đẩy mạnh xuất khẩu năng lượng sang châu Á. Kim ngạch thương mại song phương đạt 245 tỷ USD năm 2024, tăng 29% so với 2022 và tăng 26% so với 2023, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga.