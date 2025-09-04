Cuba cần 8 tỷ USD để giải quyết cuộc "khủng hoảng thiếu điện" hiện hành

Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện và cắt gas gần như hàng ngày.

Nhiều năm thiếu đầu tư vào mạng lưới truyền tải điện và các nhà máy điện của Cuba đã khiến chúng hoạt động dưới công suất, khiến nguồn cung năng lượng của đất nước giảm mạnh so với nhu cầu.

Nhiều người dân Cuba đang phải trải qua tình trạng mất điện. Ảnh: Norlys Perez/Reuters

Ngoài tình trạng mất điện cục bộ, trong 8 tháng qua, Cuba đã trải qua bốn lần mất điện trên toàn quốc.

Nhu cầu điện của Cuba trong tháng 5/2025 đã tăng lên 3,05 GW, so với 2,58 GW của tháng 3/2025, trong khi nguồn cung chỉ ở mức khoảng 1,9 GW. Điều này có nghĩa là trung bình, chính phủ có thể đáp ứng từ 50 đến 70% nhu cầu năng lượng của người dân Cuba.

Jorge Piñón, một nhà nghiên cứu tại Viện Năng lượng của Đại học Texas tại Austin, Mỹ cho biết việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba sẽ mất từ 3 đến 5 năm và tốn tới 8 tỷ USD đầu tư, trong đó các dự án năng lượng tái tạo và đầu tư nước ngoài được coi là rất quan trọng để ổn định lưới điện.

Đường phố ở Havana về đêm. Ảnh: Norlys Perez/Reuters

Hệ thống Điện Quốc gia Cuba được xây dựng sau năm 1959 và từ đó đến nay không được bảo trì và nâng cấp đầy đủ.

Vào tháng 3/2025, khi lưới điện quốc gia Cuba "sập nguồn", hầu hết 10 triệu người dân trên đảo quốc này đã bị mất điện, bao gồm cả người dân ở thủ đô Havana. Các khách sạn du lịch nổi tiếng phải dựa vào máy phát điện, trong khi nhiều nơi hoàn toàn không có điện.

Tình trạng mất điện thường xuyên khiến người dân phải đầu tư vào bếp than, pin sạc và quạt, cũng như các sản phẩm thiết yếu khác để sử dụng trong thời gian mất điện.