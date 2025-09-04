Bí mật bên trong lò hỏa táng

Đúng

Đáp án: C. Tiêu thụ các khí được tạo ra từ quá trình hỏa táng

Giải thích: Buồng thứ cấp, hay "buồng sau", là nơi các chất khí và hạt từ quá trình hỏa táng được xử lý, được giữ lại trong một mê cung dài 9 mét ở nhiệt độ cao (lên đến 927 độ C) để tiêu thụ.