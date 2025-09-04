HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bí mật bên trong lò hỏa táng

Trang Ly |

Mỗi lần hỏa táng, lượng CO2 thoát ra môi trường là bao nhiêu?

Quiz: Bí mật siêu "nóng" trong lò hỏa táng!

Bạn có tò mò về những gì diễn ra trong lò hỏa táng không? Từ lượng CO₂ thoát ra môi trường đến những bí mật nóng nghìn độ của buồng thiêu, hãy thử sức với 5 câu hỏi này để khám phá. 


CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

  1. Hỏi: Một lần hỏa táng thải ra bao nhiêu CO₂ theo ước tính trung bình?

  2. Hỏi: Buồng chính của lò hỏa táng được làm nóng đến nhiệt độ bao nhiêu?

  3. Hỏi: Buồng thứ cấp (buồng sau) trong lò hỏa táng có vai trò gì?

  4. Hỏi: Theo quy tắc của nhà hỏa táng, 45kg mỡ người tương đương với bao nhiêu lít dầu hỏa?

  5. Hỏi: Điều gì có thể xảy ra nếu lò hỏa táng quá nóng vào cuối ngày?


