Bí mật bên trong lò hỏa táng

Bạn có tò mò về những gì diễn ra trong lò hỏa táng không? Từ lượng CO₂ thoát ra môi trường đến những bí mật nóng nghìn độ của buồng thiêu, hãy thử sức với 5 câu hỏi này để khám phá.
Hỏi: Một lần hỏa táng thải ra bao nhiêu CO₂ theo ước tính trung bình?
Hỏi: Buồng chính của lò hỏa táng được làm nóng đến nhiệt độ bao nhiêu?
Hỏi: Buồng thứ cấp (buồng sau) trong lò hỏa táng có vai trò gì?
Hỏi: Theo quy tắc của nhà hỏa táng, 45kg mỡ người tương đương với bao nhiêu lít dầu hỏa?
Hỏi: Điều gì có thể xảy ra nếu lò hỏa táng quá nóng vào cuối ngày?