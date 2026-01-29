Theo Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov, công tác kiểm tra và rà soát các khu vực đô thị trong thành phố Kupiansk đang được tiến hành. Ở phía nam thành phố, Quân đội Nga đã đánh bật lực lượng phòng thủ Ukraine và chiếm được khu định cư Kupiansk-Uzlovaya (Kupiansk-Vuzlovyi).

Ông cho biết thêm, các đội tấn công hiện đang tiến hành quét sạch khu vực trên bờ đông sông Oskol, các đơn vị quân đội thuộc Tập đoàn xe tăng số 1 tiếp tục tiêu diệt các nhóm quân Ukraine bị bao vây.

Hiện nay, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các làng Kovsharovka (Kivsharivka) và Glushkovka (Hlushkivka). Tổng cộng, có tới 800 binh sĩ quân đội Ukraine vẫn còn trong khu vực bị bao vây rộng 4x6 km.

Tướng Gerasimov nói thêm rằng, các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng Rubtsovsk (Rubtsi) và Krasnolimansk (Lyman) cũng đang tiến triển thuận lợi, gây ra sức ép rất lớn đối với tuyến phòng thủ Kostiantynivka-Druzhkivka-Kramatorsk-Sloviansk.

Ở mặt trận phía nam, Lực lượng Vũ trang Nga chỉ còn phải vượt quãng đường 3km nữa để đến vùng ngoại ô thành phố Orekhovo (Orikhiv) thuộc tỉnh Zaporizhia, nhưng đây sẽ là đoạn đường khó khăn nhất.

Các nhóm tấn công tiên phong của Lực lượng Vũ trang Nga, lợi dụng việc địch buộc phải tái bố trí lực lượng về khu vực Stepnogorsk (Stepnohirsk), đã tiến sát đến Orekhovo (Orikhiv).

Hiện tại, quân đội đang củng cố vị trí của mình tại làng Novodanylivka, chỉ cách các cứ điểm đầu tiên của phiến quân tại thành phố kiên cố nhất của Zaporizhia khoảng 3km.

Tuy nhiên, như các chuyên gia quân sự nhận định, đây có thể là những km khó khăn nhất đối với quân đội Nga trong toàn bộ lịch sử Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, bởi hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên đoạn mặt trận này rất dày đặc và rất khó bị xuyên thủng bởi một cuộc tấn công chỉ gồm lực lượng bộ binh.

Cần nhắc lại rằng, Orikhiv chính là bàn đạp để Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng các lữ đoàn được huấn luyện theo tiêu chuẩn NATO phát động cuộc phản công vào vùng Zaporizhia năm 2023, mà nổi tiếng nhất là chiến dịch tấn công vào ngôi làng Rabotino (Robotyne).

Mặc dù Quân đội Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công đó, nhưng quân Nga thời điểm đó cũng không tiếp tục phản công, nên hệ thống phòng thủ của Orikhiv không bị suy yếu. Thành phố này vẫn là một cứ điểm phòng thủ mạnh mẽ với hệ thống cứ điểm kiên cố được xây dựng tốt.

Việc tiếp cận trực tiếp đến thành phố này mà không chịu tổn thất đáng kể là điều vô cùng khó khăn. Do đó, Bộ chỉ huy Nga có thể sẽ phải sử dụng các phương pháp tấn công phi truyền thống bên cạnh các chiến thuật truyền thống, đồng thời sử dụng các biện pháp kéo dãn hàng phòng thủ của đối phương.

Đây là lý do chính khiến Lực lượng vũ trang Nga hiện đang mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Stepnohirsk. Bộ chỉ huy Nga cần phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương, buộc Quân đội Ukraine phải điều động lực lượng từ khu vực xung đột này sang khu vực xung đột khác.