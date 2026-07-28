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Nga tăng quy mô quân đội vào thời điểm then chốt

Minh Hạnh
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Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hành pháp, tăng quy mô quân đội thêm 27.000 người, trong đó có 25.000 quân nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Sắc lệnh nêu rõ quy mô lực lượng vũ trang Nga là 2.426.130 người, bao gồm 1.535.000 quân nhân.

Như vậy, tổng số nhân lực tăng thêm 27.000 người, trong đó có 25.000 quân nhân.

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo thông báo trên cổng thông tin chính phủ, quyết định tăng quân số “liên quan đến việc thành lập các đơn vị xây dựng quân sự trong lực lượng vũ trang Nga”.

Đây là lần tăng quân số thứ hai của lực lượng Nga kể từ đầu mùa hè. Trước đó, ngày 12/6, Tổng thống Putin đã quyết định tăng quân số của lực lượng vũ trang lên 2.399.130 người, bao gồm 1.510.000 quân nhân.

Các quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn then chốt. Quân đội Ukraine đang tăng cường tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, đồng thời cải tổ bộ máy lãnh đạo.

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - bà Anna Yevstigneyeva - cho biết, quân đội Nga không ngừng mở rộng vùng kiểm soát của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Thực tế là quân đội Nga đang từng bước mở rộng vùng kiểm soát, làm gián đoạn việc triển khai lực lượng dự bị, cắt đứt nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine và vô hiệu hóa các cơ sở hỗ trợ bộ máy quân sự Ukraine", nữ đại diện nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine.

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