Một khi có xung đột với Nga, các nước châu Âu không nên tin tưởng Mỹ sẽ trực tiếp tham chiến để bảo vệ họ, kể cả khi Điều 5 NATO được kích hoạt.

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Nga có thể đáp trả châu Âu bằng các đòn tấn công giới hạn

Theo bài viết trên tờ “Reporter” của Nga, trong bối cảnh Nga và Mỹ đang hết sức nỗ lực để đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine thì châu Âu tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn và ngày càng có những động thái mang tính đối đầu với Nga.

Theo nhận định được nhà sử học, nhà khoa học chính trị và chuyên gia quan hệ quốc tế người Nga Alexey Pilko đưa ra trong chương trình phát thanh của đài Komsomolskaya Pravda, trong bối cảnh đầy mâu thuẫn đó, Nga có thể chuyển sang các biện pháp quân sự nhằm vào một số mục tiêu trên lãnh thổ châu Âu.

Theo ông Pilko, một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và các nước châu Âu khó có khả năng xảy ra; nhưng nguy cơ Nga tiến hành những chiến dịch quân sự riêng lẻ, có giới hạn nhằm vào các mục tiêu cụ thể trên lãnh thổ châu Âu là hoàn toàn có thể tính đến.

Chuyên gia này dự đoán, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một mức độ leo thang quân sự nhất định giữa Nga với một số nước NATO thuộc châu Âu.

Điều đáng chú ý là vị chuyên gia này cho rằng, các hành động đáp trả của Nga có thể được tiến hành theo cách thức tương tự những gì Iran từng thực hiện, tức là họ sẽ tấn công vào một số mục tiêu được cho là kho bãi tập kết vũ khí trước khi vận chuyển sang cho Ukraine hay nhà máy sản xuất vũ khí của Ukraine đặt ở các nước xung quanh.

Ông Pilko nhận định, châu Âu có thể sẽ bất ngờ trước phản ứng yếu ớt của chính mình khi nhận ra Mỹ không sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp.

Trong trường hợp những tài sản công nghiệp có giá trị nhất của châu Âu đứng trước nguy cơ bị phá hủy, các nước trong khu vực có thể phải đối mặt với thực tế liên minh với Mỹ không bảo đảm cho họ sự an toàn tuyệt đối.

Bài học từ Saudi Arabia: Liên minh với Mỹ không đồng nghĩa được bảo vệ

Để minh họa cho nhận định của mình, ông Pilko đề cập đến thực tế là một quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược lâu năm với Mỹ là Saudi Arabia, trong thời gian qua đã không nhận được sự bảo vệ đầy đủ trước các cuộc tấn công từ Iran và lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo vị chuyên gia Nga, Saudi Arabia từng tin rằng quan hệ đồng minh với Mỹ sẽ giúp nước này trở nên bất khả xâm phạm; nhưng thực tế các cuộc khủng hoảng khu vực đã cho thấy Mỹ không phải lúc nào cũng sẵn sàng trực tiếp bảo vệ những lợi ích của đối tác.

Ông Pilko nhấn mạnh, xét về giá trị chiến lược đối với Mỹ, Saudi Arabia thậm chí còn quan trọng hơn so với Ba Lan và phần lớn các thành viên NATO tại châu Âu.

Saudi Arabia không chỉ là đối tác chiến lược kiềm chế Iran ở vùng Vịnh mà còn gắn liền với lợi ích dầu mỏ và hệ thống đồng dollar Mỹ trong thương mại năng lượng quốc tế.

Vì vậy, việc Mỹ không bảo vệ đầy đủ quốc gia này trước những cuộc tấn công là một tín hiệu đáng chú ý đối với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu.

Ông Pilko không cho rằng chiến tranh toàn diện Nga - châu Âu là kịch bản có khả năng cao nhất. Tuy nhiên, những đòn đáp trả quân sự giới hạn nhằm vào các mục tiêu có giá trị chiến lược và công nghiệp tại châu Âu có thể trở thành một kịch bản đáng chú ý trong thời gian tới.

Trước thực tế đó, vị chuyên gia Nga cho rằng, các nước châu Âu không nên mặc nhiên tin tưởng Mỹ sẽ trực tiếp tham chiến để bảo vệ họ nếu xảy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng với Nga, kể cả khi Điều 5 của Hiệp ước NATO về cơ chế phòng vệ tập thể được kích hoạt.

Theo Topcor.ru



