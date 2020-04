Nga-Syria giáng trả đòn thù, đánh đuổi lực lượng Mỹ co cụm quanh căn cứ: Chớ manh động!

Quân đội Chính phủ Syria (SAA) và các lực lượng tự vệ địa phương đã thực hiện một chiến dịch tấn công các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ẩn náu ở những khu vực sa mạc trên tuyến biên giới thuộc các tỉnh Raqqah và Deir Ezzor.

Theo các nguồn tin thân chính phủ, lực lượng quân đội Syria đã tiêu diệt ít nhất 10 tay súng IS và phá hủy những nơi ẩn náu của chúng.

Chiến dịch tấn công này được SAA phát động để trả đũa cho các cuộc phục kích bằng thuộc nổ tự chế (IED) mà các nhóm khủng bố tiến hành gần đây ở ngoại vi thành phố Deir Ezzor và thị trấn Mayadin. Ít nhất 5 binh sĩ Quân đội Chính phủ Syria và 8 dân thường đã thiệt mạng chỉ trong 2 tuần qua.

Lực lượng giải phóng Afrin, cấu kết với các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới vào các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Afrin.

Những cuộc tập kích này diễn ra ở Kafr Hashir và trên trục đường giữa Chima và Deir Survan. Một xe quân sự đã bị phá hủy và một số tay súng ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giết chết.

Binh lính Quân đội Chính phủ Syria. Ảnh: Press TV

Các nguồn tin ủng hộ nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cáo buộc Quân đội Chính phủ Syria đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở phía Nam Idlib.

Theo cáo buộc của chúng, trong vài ngày qua quân Chính phủ Syria đã liên tục pháo kích vào các vị trí phiến quân ở gần Jisr al-Shughur, Sarmin và al-Barah. Chúng cũng tuyên bố máy bay Nga đã liên tục tăng các chuyến bay trinh sát quanh khu vực này những ngày gần đây.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân Chính phủ Syria nói rằng, những cuộc tấn công này là hành động trả đũa nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của phiến quân.

Cũng cần thấy một thực tế rằng, Quân đội Syria không hề che giấu ý định đang tích cực triển khai quân tiếp viện và tái bố trí lực lượng ở các mặt trận tiền tiêu phía Nam Idlib.

Tất cả các bên xung đột tại đây đều hiểu rằng nguyên trạng hiện nay sẽ không thể tồn tại lâu. Nhóm chiến binh cấu kết với Al-Qaeda và các phe nhóm cực đoan khác đang là mối đe dọa khủng bố hiện hữu ở vùng Idlib mở rộng và các khu vực lân cận.

Quân cảnh Nga tham gia tuần tra chung cùng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần Darbasiyah, Syria. Ảnh: AFP

Ngày 7/4, Quân đội Chính phủ Syria và các lực lượng thân cận cũng đã ngăn chặn một đoàn xe quân sự Mỹ ở gần thành phố al-Qamishly phía Đông Bắc Syria và buộc nhóm tuần tra này phải quay trở lại vị trí đóng quân. Đây là sự vụ tương tự thứ 3 liên tiếp diễn ra tại khu vực trong hai tuần qua.

Ngay từ những thời khắc đầu tiên khi Quân đội Chính phủ Syria và Quân cảnh Nga triển khai vùng Đông Bắc Syria, các lực lượng quân sự Mỹ đã luôn cố gắng cản trở hoạt động tuần tra bằng cách ngăn chặn các đoàn xe của liên minh Nga - Syria.



Phía Mỹ dường như quên mất một điều rằng, liên quân Nga - Syria luôn sẵn sàng chơi rắn với họ, nếu cần thì cũng không ngần ngại “ăn miếng trả miếng”. Trước phản ứng cứng rắn này từ phía liên quân Nga - Syria, lực lượng Mỹ có xu hướng co cụm lại ở trong căn cứ của mình và chỉ thực hiện những cuộc tuần tra tại một khu vực rất hạn chế.

Tình hình diễn biến tồi tệ tới mức liên minh do Mỹ lãnh đạo đã buộc phải thả hàng tiếp viện từ trên không cho các lực lượng được triển khai tại khu vực mỏ dầu Omar ở bờ Đông sông Euphrates.

Một vấn đề khác nữa liên quan tới mối đe dọa khủng bố từ IS. Trong một thời gian dài, liên minh do Mỹ đứng đầu đã nhắm mắt làm ngơ trước các hành động khủng bố của IS dọc theo sông Euphrates để biện minh cho việc chiếm giữ các mỏ dầu với cái cớ không để rơi vào tay IS.

Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, chiêu trò đó đã mở đường cho IS tăng cường sự hiện diện trong khu vực và giờ đây chúng đang thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào chính các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn và đe dọa người dân địa phương.