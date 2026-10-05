Nga sắp tung màn trình diễn "có một không hai" trước hơn 200 người

Sự kiện này diễn ra vào ngày 6-7/10/2026.

Tại hội nghị khoa học và kỹ thuật toàn Nga lần thứ 3 MAGNETECH-2026 (từ 6-7/10) với chủ đề "Nam châm vĩnh cửu: Khoa học và công nghệ. Sản xuất. Ứng dụng", Tập đoàn Rosatom của Nga sẽ trình bày toàn bộ chu trình sản xuất nam châm đất hiếm trước hơn 200 người tham dự hội nghị tại thủ đô Moscow.

Ảnh: Rosatom

Trong hai năm qua, hội nghị về nam châm đất hiếm đã trở thành một diễn đàn quan trọng cho cuộc đối thoại giữa chính phủ, giới khoa học và ngành công nghiệp về việc phát triển hệ thống sản xuất đất hiếm khép kín tại Nga và tạo ra các ngành công nghiệp công nghệ cao dựa trên đó.

Tiếp nối truyền thống của các hội nghị những năm trước, MAGNETECH-2026 sẽ tập trung vào việc triển khai thực tiễn các dự án nhằm tạo ra quy trình sản xuất khép kín, phát triển các ngành công nghiệp tiêu dùng, khám phá các giải pháp công nghệ mới trong vật liệu và hệ thống từ tính, và mở rộng sự tương tác giữa khoa học, công nghiệp và chính phủ.

Lần này, Rosatom sẽ trình diễn chu trình hoàn chỉnh sản xuất nam châm đất hiếm tại MAGNETECH-2026 để nhấn mạnh vai trò chiến lược của nó đối với loạt công nghệ xanh và tiên tiến trên thế giới.

Những người tham dự hội nghị đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp và khoa học Nga sẽ thảo luận về những thách thức chính của ngành và đề xuất các phương pháp tiếp cận sáng tạo để giải quyết chúng, dựa trên những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực nam châm đất hiếm.

Nam châm đất hiếm là gì và vì sao quan trọng?

Nam châm đất hiếm là loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất hiện nay, được chế tạo từ các hợp kim của các nguyên tố đất hiếm (chủ yếu là nhóm Lathanide trong bảng tuần hoàn như Neodymium, Samarium, Dysprosium...).

So với các loại nam châm truyền thống như nam châm Ferrite hay Alnico, nam châm đất hiếm sở hữu lực hút mạnh hơn gấp nhiều lần dù có cùng kích thước.

Nam châm vĩnh cửu Nd-Fe-B thống trị thị trường nhờ sức mạnh từ tính vượt trội. Ảnh: AIC Mag

Có hai dòng chính: Nd-Fe-B (neodymi–sắt–bo), phổ biến nhất, mạnh nhất hiện có trên thị trường thế giới; và Sm-Co (samari–coban), đắt hơn nhưng chịu nhiệt tốt hơn.

Trong đó, Nd-Fe-B là loại nam châm vĩnh cửu thương mại mạnh nhất hiện nay. Cùng một lực từ, nam châm này nhỏ và nhẹ hơn nhiều so với Ferrite. Nhờ đó thiết bị có thể thu nhỏ, nhẹ đi và tiết kiệm điện hơn. Đây là lý do nam châm đất hiếm được xem là vật liệu chiến lược.

Nam châm đất hiếm được sử dụng chính trong các lĩnh vực "xanh hóa" như xe điện, năng lượng gió; cũng như lĩnh vực điện tử, công nghiệp, y tế, hàng không vũ trụ.

Tham khảo: TVEL