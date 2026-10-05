Bên bờ biển Hoàng Hải xuất hiện dự án hợp tác kinh tế công nghệ lớn nhất của Nga và Trung Quốc.

Trong lĩnh vực điện hạt nhân, Trung Quốc vừa đạt được một thành tựu quan trọng trong tháng 9/2026 khi đưa lò phản ứng VVER-1200 "Made in Russia" thuộc Tổ máy số 7 của Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan đạt trạng thái tới hạn lần đầu, Atomic Energy đưa tin.

Nhịp đập đầu tiên của "trái tim hạt nhân" VVER-1200

Cụ thể, phản ứng hạt nhân tại Tổ máy số 7 đã chính thức đạt Mức Công suất Kiểm soát Tối thiểu (MCR). Bước tiến này xác nhận phản ứng hạt nhân đã lần đầu tiên bước vào trạng thái duy trì chuỗi phản ứng dây chuyền có kiểm soát ngay bên trong lõi.

Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan bên bờ Hoàng Hải, tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Rosatom

"Nhà máy Điện hạt nhân Điền Loan là dự án biểu tượng cho sự hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc. Hai Tổ máy 1 và 2 do chúng tôi xây dựng đã vận hành bền bỉ suốt hai thập kỷ; Tổ máy 3 và 4 cũng chuẩn bị cán mốc 10 năm hòa lưới.

Hôm nay (tháng 9/2026), chúng tôi lại cùng nhau chinh phục một mốc lịch sử mới. Sự phối hợp giữa hai quốc gia thể hiện tính nhịp nhàng và hiệu quả ở mức cao nhất: Chỉ hơn 5 năm kể từ ngày khởi công Tổ máy 7 và 8 (vào 5/2021), "trái tim" của phản ứng hạt nhân Tổ máy 7 đã chính thức đập những nhịp đầu tiên. Đây là thắng lợi rực rỡ, một quả ngọt từ sự tin tưởng và hiệp lực chặt chẽ" - Hãng TASS trích lời ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc gia Rosatom, cho biết.

Chiến dịch khởi động Tổ máy 7 - với bước then chốt là nạp nhiên liệu hạt nhân vào lõi phản ứng - đã bắt đầu từ ngày 12/8/2026.

Bên trong phòng điều khiến tại Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan. Ảnh: Atomic Energy

Sau khi đưa Tổ máy 7 đạt trạng thái MCR, các chuyên gia sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt thử nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo đạc các đặc tính động lực học neutron-vật lý của nhiên liệu.

Ngay khi hoàn tất kiểm tra, tổ máy sẽ chuyển sang giai đoạn nâng công suất nhiệt, hòa lưới điện quốc gia và tăng dần công suất theo từng nấc để đạt mốc 100% công suất định mức.

"Tổ điện hạt nhân" bên bờ Hoàng Hải tạo 70 tỷ kWh điện sạch cho Trung Quốc

Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan có tổng cộng 8 tổ máy. Các tổ máy điện hạt nhân từ số 1 đến số 6 (trong đó Tổ máy số 5 và số 6 đều sử dụng lò phản ứng ACPR1000 của Trung Quốc) đã sản xuất tổng cộng hơn 370 tỷ kilowatt-giờ điện một cách an toàn từ khi vận hành đến nay.

Lượng điện này đủ để cung cấp cho hơn 100 triệu hộ gia đình Trung Quốc trong 1,5 năm, với lợi ích giảm phát thải tương đương với việc trồng mới hơn 102.000 ha rừng xanh.

Đồ họa do AI thực hiện.

Đối với các tổ máy điện hạt nhân số 7 và 8, hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, chúng áp dụng công nghệ điện hạt nhân Gen III+ của Nga, nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố nghiêm trọng và sự cố vượt quá giới hạn thiết kế. Dự kiến, Tổ máy 7 và 8 sẽ được đưa vào vận hành lần lượt vào năm 2026 và 2027.

Sau khi hoàn thành toàn bộ 8 tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan, tổng công suất lắp đặt sẽ vượt quá 9 triệu kilowatt, cung cấp hơn 70 tỷ kilowatt giờ điện sạch mỗi năm cho Trung Quốc, tương đương với việc giảm lượng khí thải CO2 hàng năm xuống 57,4 triệu tấn.

Mối quan hệ hợp tác chiến lược Nga - Trung trong lĩnh vực nguyên tử

Nhà máy Điện hạt nhân Điền Loan (xây tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc) là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Trung Quốc; đồng thời là dự án hợp tác kinh tế công nghệ lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc tính cho đến nay.

Dự án do Khối Kỹ thuật Tập đoàn Quốc gia Rosatom (Nga) xây dựng.

Hình minh họa về lò phản ứng hạt nhân của Nga. Ảnh: Rosatom

Toàn bộ chuỗi quy trình kỹ thuật đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng thiết kế và chương trình khởi động dưới sự giám sát chặt chẽ từ các chuyên gia vận hành, thiết kế cùng cơ quan quản lý an toàn hạt nhân của cả Nga và Trung Quốc.

Ngày 8/6/2018, Nghị định thư liên chính phủ và Hợp đồng khung về xây dựng các tổ máy phát điện số 7 và số 8 với lò phản ứng VVER-1200 đã được ký kết tại Bắc Kinh.

Về phía Nga, hợp đồng được ký kết bởi Ban Kỹ thuật của Tập đoàn Nhà nước Rosatom, và về phía Trung Quốc, bởi các doanh nghiệp thuộc CNNC.

Theo các văn bản này, phía Nga đã thiết kế "đảo hạt nhân" (Nuclear Island) của nhà máy điện hạt nhân và sẽ cung cấp các thiết bị "đảo hạt nhân" quan trọng cho cả hai tổ máy.

Việc xây dựng các tổ máy phát điện số 7 và số 8 đã bắt đầu vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Bốn tổ máy mang công nghệ VVER-1000 của Nga được xây dựng trước đó tại Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan đang hoạt động tốt và cung cấp hàng triệu kilowatt điện cho lưới điện quốc gia.

Tham khảo: Atomic Energy