Nga sắp thử vũ khí mới tầm bắn 800 km: Chuyên gia Mỹ chỉ ra “điểm đáng lo” ở giai đoạn cuối

Một nhà phân tích quốc phòng cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm cuối cùng của một loại tên lửa đạn đạo mới có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km.

Kênh Fox News (Mỹ) đưa tin, một nhà phân tích quốc phòng hôm 14/9 cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm cuối cùng của một loại tên lửa đạn đạo mới có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km và có thể cơ động theo những cách có thể gây khó khăn cho hệ thống phòng không vốn đã quá tải của Ukraine.

Lời cảnh báo được đưa ra khi các quan chức quân đội Ukraine cho biết Nga có thể tiến hành thử nghiệm loại tên lửa này trong những tháng tới và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trên thực địa.

Theo tờ Ukrainska Pravda (Ukraine), Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Liên nghị viện Ukraine - NATO rằng: "Theo ước tính của chúng tôi, Nga dự định tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn lên tới 800 km vào cuối năm nay."

Một tên lửa Sarmat (còn được gọi là "Satan 2") đang được phóng lên từ một địa điểm không được tiết lộ ở Nga. Ảnh: East2West

Tom Karako - Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ - nói với Fox News rằng: "Nếu tên lửa tầm bắn 800 km này có khả năng cơ động cao hơn, thì điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề lớn hơn cho Ukraine vì họ sẽ cần các tên lửa đánh chặn tinh vi hơn để tiêu diệt nó."

"Điều này có nghĩa là những pha di chuyển đột ngột ở giai đoạn cuối [của tên lửa] sẽ khiến hệ thống phòng không không thể biết chính xác nó sẽ bay về đâu hoặc quỹ đạo của nó sẽ như thế nào", Karako nói.

"Một khả năng khác là họ đã tìm ra cách chế tạo một loại tên lửa có tầm bắn 800 km với chi phí thấp hơn hoặc với số lượng lớn hơn", chuyên gia này nói về người Nga.

Ông Karako cho biết những tiến bộ trong lĩnh vực vũ khí dẫn đường chính xác, cùng với xu hướng dần từ bỏ vũ khí không dẫn đường trên quy mô lớn, có thể cung cấp manh mối về loại tên lửa mà Nga sẽ phóng.

"Tất cả đều đang hướng tới khả năng cơ động cao hơn", ông Karako giải thích. "Hầu như tất cả các loại bom rơi tự do mà chúng ta sở hữu đều được trang bị một hình thức dẫn đường giai đoạn cuối nào đó để đảm bảo độ chính xác", ông nói, khi đề cập cụ thể đến kho vũ khí của Mỹ.

"Tương tự như vậy, sẽ không còn lâu nữa trong tương lai khi mà chúng ta không còn nhiều tên lửa đạn đạo thuần túy nữa."

"Có những loại khí tài mà phần lớn quỹ đạo bay có thể mang tính chất đạn đạo, nhưng lại được trang bị các phương tiện tái nhập có khả năng cơ động hoặc mang theo những 'bất ngờ' ở giai đoạn cuối", ông cảnh báo.

Trong khi đó, theo DIU, lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng tấn công các mục tiêu ở miền tây Ukraine trong các cuộc thử nghiệm tên lửa như một cuộc phô trương trên thực địa, điều mà ông Karako cho rằng là thông lệ trong thời chiến.

"Đây là một hình thức thông thường, trong đó bạn có thể tiến hành nhiều thử nghiệm phát triển, sau đó chính thức triển khai và cuối cùng là thử nghiệm vận hành", chuyên gia này cho biết.

"Tuy nhiên, tất cả các chuẩn mực đang bị phá vỡ, bởi vì dù sao đây cũng là thời chiến, và vì vậy rất có thể một số loại [tên lửa] này đang được thử nghiệm, có thể không phải lần đầu tiên, nhưng là một số thử nghiệm ban đầu, thẳng thắn mà nói là đang được triển khai trên chiến trường ở Ukraine", ông nói thêm.

Khói bốc lên nghi ngút ở Kyiv sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào nhiều khu vực của thủ đô Ukraine vào ngày 8/7/2026. Ảnh: East2West

Tuy nhiên, chuyên gia Karako cảnh báo rằng tên lửa này có thể thuộc loại từng bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Hiệp ước này được ký kết bởi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào năm 1987, yêu cầu Mỹ và Liên Xô loại bỏ các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Nhưng Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này vào năm 2019.

"Tầm bắn này trước đây bị cấm theo Hiệp ước INF, quy định giới hạn tầm bắn của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở mức 500 km", chuyên gia Karako nói.

Tên lửa và pháo binh đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine từ năm 2022. Tờ Ukrainska Pravda ngày 10/8 dẫn lời tình báo quân sự Ukraine đưa tin rằng sản lượng các loại tên lửa chủ lực của Nga đã đạt từ 110% đến 120% mục tiêu hàng tháng.

Theo tờ Kyiv Independent, Nga đã phóng ít nhất 1.858 tên lửa các loại vào Ukraine tính từ đầu năm 2026 đến ngày 27/8.

"Đây là những gì đang xảy ra với Ukraine hàng ngày và hàng tuần. Và chính trong bối cảnh rộng lớn hơn của nhu cầu về các cuộc đối đầu dưới nhiều hình thức khác nhau mà bạn thấy những thứ mới mẻ xuất hiện", chuyên gia Karako nói.



