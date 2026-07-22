Nga phóng tên lửa Banderol mới - Ukraine dùng pháo 70 năm tuổi đáp trả: Kết quả bất ngờ

Các nhà phân tích chỉ ra rằng các khẩu pháo được Lữ đoàn 121 sử dụng không có sửa đổi lớn nào ngoài hệ thống ngắm bắn được nâng cấp.

Theo trang United24Media (Ukraine), bằng cách sử dụng pháo phòng không Bofors L70 40 mm của Thụy Điển đã có tuổi đời 70 năm, các binh sĩ của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 121 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đánh chặn hai mục tiêu trên không của Nga, bao gồm một tên lửa S8000 Banderol mới và một tên lửa Kh-59.

Tên lửa S8000 Banderol mới của Nga. Nguồn: Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR)

Tờ Defense Express (Ukraine) ngày 20/7 đưa tin, một tổ phòng không có tên Chaklun đã bắn hạ một tên lửa gần Odesa, trong khi một tổ phòng không khác mang tên Hunter đã đánh chặn tên lửa thứ hai gần một thành phố khác ở phía nam Ukraine vào ngày hôm sau.

Những vụ đánh chặn thành công này cho thấy tính hữu dụng lâu dài của pháo phòng không Bofors L70 - loại vũ khí được thiết kế vào cuối những năm 1940 và đã được đưa vào sử dụng trên toàn cầu từ những năm 1950.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng các khẩu pháo được Lữ đoàn 121 sử dụng không có sửa đổi lớn nào ngoài hệ thống ngắm bắn được nâng cấp, điều đó có nghĩa là các pháo thủ có thể phải dựa vào việc ngắm bắn thủ công. Lithuania đã cam kết cung cấp các vũ khí phòng không này cho Ukraine vào năm 2023, và Hà Lan đã cung cấp thêm các khẩu pháo khác.

Pháo phòng không Bofors L70 đang phục vụ trong Lữ đoàn Slobozhansky số 5 "Skif" của Ukraine. Nguồn: Defense Express

Theo trang United24Media, trong một sự việc riêng biệt, lực lượng Nga được cho là đã vô tình phá hủy một trong những máy bay không người lái (UAV) mang tên lửa hành trình Banderol của chính họ ở khu vực Crimea do Nga kiểm soát. Đoạn video được chia sẻ bởi một nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) có biệt danh Special Kherson Cat cho thấy một chiếc UAV Orion của Nga đang bốc cháy trên một cánh đồng ở Crimea.

Các nhà nghiên cứu thông tin tình báo nguồn mở sau đó đã xác định vị trí địa điểm UAV rơi gần làng Ivanivka, cách Kerch khoảng 13 km và cách sân bay chính mà chiếc UAV này được phóng lên khoảng 11 km.

Trước đó, theo Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Ukraine, trong một trận chiến duy nhất, hệ thống phòng không Skynex của Ukraine đã phá hủy 12 mục tiêu trên không của Nga, bao gồm một tên lửa hành trình và 11 UAV kiểu Shahed.