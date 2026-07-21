Nga dồn dập không kích, Ukraine lộ điểm yếu: Hơn 600 vụ tấn công nhằm lực lượng tuyển quân

Đã có hơn 600 vụ tấn công nhắm vào các sĩ quan tuyển quân, và Cảnh sát Quốc gia Ukraine cảnh báo rằng các vụ tấn công đang xảy ra ngày càng thường xuyên và nguy hiểm hơn.

Trang WION (Ấn Độ) ngày 20/7 đưa tin, đối với Ukraine, có một vấn đề ngày càng nghiêm trọng mà tên lửa không thể giải quyết được. Nước này đang thiếu hụt trầm trọng binh lính tình nguyện nhập ngũ và các đơn vị tuyển quân đang phải đối mặt với sự thù địch ngày càng tăng trên khắp Ukraine.

Vào ngày 19/7, Kyiv hứng chịu những trận oanh tạc dữ dội và hệ thống phòng không phải hoạt động suốt đêm. Nguồn: WION

Nga vừa phát động một trong những đợt tấn công tên lửa lớn nhất trong cuộc xung đột. Ukraine đang đáp trả bằng cách tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Nhưng phía sau chiến tuyến, Kyiv đang phải đối mặt với một vấn đề khác.

Ngày càng nhiều người Ukraine không còn muốn ra tiền tuyến. Khi các đợt oanh tạc bằng tên lửa Nga ngày càng dữ dội, cuộc khủng hoảng nhân lực của Ukraine đang trở nên không thể phớt lờ.

Nga đã phát động một trong những đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hàng trăm máy bay không người lái đã trút xuống khắp Ukraine.

Vào ngày 19/7, Kyiv hứng chịu những trận oanh tạc dữ dội và hệ thống phòng không phải hoạt động suốt đêm. Tiếng nổ vang vọng từ vùng này sang vùng khác. Trước khi Ukraine kịp hồi phục, Nga lại tấn công vào ngày 20/7, nhắm vào cảng Odessa trên Biển Đen.

Ukraine cho biết vụ tấn công tên lửa vào một tàu chở ngũ cốc dân sự đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, một lần nữa khẳng định khả năng duy trì các cuộc tấn công tầm xa không ngừng nghỉ của Moscow.

Tuy nhiên, Ukraine cũng không ngồi yên. Kyiv tuyên bố máy bay không người lái tầm xa của họ đã tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp bên trong nước Nga, bao gồm cả các cơ sở liên quan đến ngành quốc phòng của Moscow.

Lực lượng Ukraine tiếp tục chứng tỏ họ có thể tấn công sâu vào hậu phương của Nga, ngay cả khi các cuộc tấn công của Moscow ngày càng dữ dội.

Ukraine đang thiếu hụt binh lính tình nguyện?

Nhưng WION đưa tin, có một vấn đề ngày càng nghiêm trọng mà tên lửa không thể giải quyết. Ukraine đang thiếu hụt binh lính tình nguyện nhập ngũ và các đơn vị tuyển quân đang phải đối mặt với sự thù địch ngày càng tăng trên khắp nước này.

Theo Cảnh sát Quốc gia Ukraine, đã có hơn 600 vụ tấn công nhắm vào các sĩ quan tuyển quân được ghi nhận, và giới chức nước này cảnh báo rằng các vụ tấn công đang xảy ra ngày càng thường xuyên và nguy hiểm hơn.

Nhiều người Ukraine nói rằng họ rất sợ bị đưa ra mặt trận. Các chỉ huy quân sự khẳng định việc bổ sung quân mới là điều cần thiết để giữ vững tuyến phòng thủ trước các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga.

Nhưng mỗi đợt tuyển quân mới lại trở nên khó khăn hơn đợt trước.

Ukraine hiện đang đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Nước này phải tiếp tục chiến đấu chống lại một trong những đội quân lớn nhất thế giới trong khi thuyết phục những người dân tham gia vào một cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

WION nhận định, Nga đang leo thang căng thẳng bằng những đợt không kích và Ukraine đang đáp trả qua biên giới, nhưng cuộc chiến giành nhân lực có thể trở thành trận chiến khó khăn nhất mà Kyiv từng phải đối mặt.



