Nga phản ứng thế nào với vụ việc tướng tư lệnh của Iran bị Mỹ giết?

Theo hãng Tass, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra đánh giá về cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad, khiến tướng Kassem Suleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).



Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, hành động của Mỹ dẫn đến sự leo thang căng thẳng trong khu vực, điều này sẽ gây hại cho hàng triệu người.

Một trong những lý do khiến Mỹ triệt hạ ông Suleimani là do vị tư lệnh của Iran không chấp thuận cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, do đó Mỹ phải thực hiện “các hành động phòng thủ”.

Bà Zakharova lưu ý rằng khi Đại sứ quán Mỹ bị tấn công thì các nước kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (SC) để lên án.

"Washington đã không liên hệ với Hội đồng Bảo an LHQ. Nghĩa là họ không quan tâm đến phản ứng của thế giới. Trong 5-6 năm qua, Mỹ đã liên tục chặn các tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an lên án sự tấn công vào các đại sứ quán của các quốc gia khác - có rất nhiều ví dụ như vậy", - theo vị đại diện của Bộ Ngoại giao Nga.

Bà Maria Zakharova cũng lưu ý rằng mấu chốt trong tình huống này là phản ứng của Iraq đối với những gì đã xảy ra, cụ thể là tuyên bố của Quyền Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi rằng, ông coi vụ tấn công tên lửa là hành động xâm lược đất nước mình.

"Ngoài việc leo thang căng thẳng trong khu vực, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người, điều này không dẫn đến bất cứ điều gì tốt đẹp", - bà Zararova cảnh báo.