HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga phản pháo Romania sau cáo buộc máy bay không người lái xâm phạm không phận

Minh Hạnh
|

Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập Đại sứ Nga tại Bucharest Vladimir Lipaev để phản đối việc máy bay không người lái Nga bị cáo buộc vi phạm không phận nước này và thông báo về việc trục xuất một nhân viên đại sứ quán.

Đại sứ Nga tại Romania Vladimir Lipaev. (Ảnh: Tass)

Theo thông cáo của Đại sứ quán Nga, Đại sứ Lipaev đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga, gọi đây là một màn kịch tuyên truyền nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube và Biển Đen. Những cảng này đang được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tích cực sử dụng để cung cấp vũ khí và thiết bị cho quân đội Ukraine thông qua lãnh thổ Romania.

“Không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh rằng những máy bay không người lái xâm phạm không phận Romania là của Nga. Họ không trả lời câu hỏi nào của chúng tôi liên quan đến các thông số kỹ thuật bay", ông Lipaev nói.

Đại sứ Nga khẳng định, "Nga chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở Romania, và mọi suy đoán về vấn đề này đều hoàn toàn vô căn cứ, bất kể chúng đến từ đâu”.

Đại sứ Nga cũng lưu ý phía Romania, rằng việc hỗ trợ Kiev dưới bất kỳ hình thức nào là hoàn toàn “không thể chấp nhận được” và sẽ dẫn đến việc kéo dài xung đột, gây thêm thương vong.

Ông cho biết, bất kỳ nỗ lực nào của lực lượng phòng không Romania nhằm tiến hành các hoạt động xuyên biên giới sẽ đồng nghĩa với việc Romania tham gia vào các hoạt động chiến đấu trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.

Phía Nga cũng nhấn mạnh sẽ không bỏ qua việc Romania trục xuất một nhân viên đại sứ quán Nga mà không có căn cứ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Romania cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga Vladimir Lipaev liên quan đến "các vụ vi phạm không phận Romania nhiều lần từ ngày 24 đến 26/7, khi quân đội Romania bắn hạ ba máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ nước này mà không được phép".

Đại diện ngoại giao Nga cũng đã nhận được công hàm yêu cầu một trong hai nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi Romania trong vòng 5 ngày.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, máy bay không người lái Nga được cho là đã xâm phạm không phận Romania 33 lần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, bao gồm cả vụ xâm phạm mới nhất. Romania không bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào, cho đến ba vụ việc gần đây.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại