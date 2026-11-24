Chiến dịch diễn ra cách tiền tuyến Ukraine khoảng 2.400 km, cho thấy phạm vi hoạt động của lực lượng UAV hải quân Kiev đã mở rộng đáng kể.

Ukraine đánh chìm tàu chiến Nga tại Libya

Ukraine xác nhận sử dụng 7 máy bay không người lái (UAV) hải quân để tấn công hai tàu Nga ngoài khơi Libya hôm 22/11, trong đó có tàu hộ vệ Merkury bị đánh chìm ngay tại căn cứ hải quân Benghazi.

Chiến dịch diễn ra cách tiền tuyến Ukraine khoảng 2.400 km, cho thấy phạm vi hoạt động của lực lượng UAV hải quân Kiev đã mở rộng đáng kể.

Hôm 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào hai tàu Nga tại khu vực Libya. Theo ông, Ukraine đã triển khai 7 UAV hải quân do nước này sản xuất, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của Nga.

Mục tiêu đầu tiên là tàu hộ vệ Merkury, một trong những tàu chiến mới nhất của hải quân Nga, được đưa vào biên chế năm 2023. Ông Zelensky tuyên bố con tàu đã bị đánh chìm. Mục tiêu thứ hai là tàu chở hàng khô MV Angara, bị Ukraine cáo buộc được Nga sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các xuồng không người lái được vận chuyển đến khu vực mục tiêu bằng một "tàu mẹ", sau đó mới được triển khai để tấn công. Trong tuyên bố của mình, SBU cho biết: “Lực lượng quốc phòng Ukraine một lần nữa đã chứng minh rằng hạm đội quân sự Nga và mạng lưới hậu cần của họ không có tuyến đường an toàn nào, ngay cả ở những vùng xa xôi ngoài Biển Đen.”

Ukraine tấn công tàu chiến Nga

Video do ông Zelensky công bố cho thấy các UAV tiếp cận và lao vào tàu chiến Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi, gây ra những vụ nổ lớn.

Theo Reuters, các đoạn phim do phía Ukraine công bố cho thấy lửa và khói bốc lên từ những con tàu.

Người dân tại Benghazi cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy lửa bùng lên tại căn cứ hải quân vào sáng sớm 22/11. Các đơn vị phòng vệ dân sự nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt đám cháy, theo thông tin từ chính quyền miền đông Libya.

Hình ảnh vệ tinh do đơn vị cung cấp dữ liệu không gian Vantor ghi nhận cũng cho thấy tàu Merkury bị lật nghiêng và chìm một phần sau vụ nổ.

Theo AP, các quan chức Libya được thông báo về vụ tấn công cho biết ít nhất 4 UAV bị đánh chặn, trong khi 2 chiếc khác đánh trúng tàu chiến. Một quan chức nói có ít nhất 10 người mang quốc tịch Libya và Nga bị thương. Thông tin về thương vong này chưa được các bên xác nhận đầy đủ.

Tàu chiến được ông Putin đặc biệt quan tâm

Tàu hộ vệ Merkury cập cảng Benghazi để tiếp nhiên liệu và nhận hàng tiếp tế theo một thỏa thuận hợp tác giữa Nga với chính quyền miền đông Libya. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), con tàu đã dừng tại đây trong vài ngày khi thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu chở hàng của Nga, vốn có thể vận chuyển vật tư quân sự trên hành trình trở về Nga.

Tuy nhiên, phía Libya không công bố chi tiết về hàng hóa trên tàu cũng như nội dung cụ thể của thỏa thuận hợp tác.

Đáng chú ý, Merkury là một trong những tàu chiến được Tổng thống Nga Vladimir Putin dành sự quan tâm đặc biệt.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cận cảnh một tàu hộ vệ Nga bị lật úp. Ảnh: Reuters

Năm 2019, ông Putin từng đến thăm xưởng đóng tàu tại St. Petersburg, nơi Merkury đang được chế tạo. Nhà lãnh đạo Nga ủng hộ việc đặt tên con tàu theo một chiến hạm thời Sa hoàng, từng nổi tiếng với trận chiến chống lại hai tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ tại Biển Đen năm 1829.

Tại lễ duyệt binh Ngày Hải quân Nga năm 2023, ông Putin tiếp tục nhắc đến Merkury khi giới thiệu 30 tàu chiến mới. Ông coi con tàu là một minh chứng cho nỗ lực tăng cường sức mạnh hạm đội Nga, đồng thời ca ngợi lá cờ Thánh George trên tàu là biểu tượng của truyền thống hải quân.

Truyền thông nhà nước Nga cũng từng dành nhiều lời ca ngợi cho chiến hạm này. Hãng thông tấn TASS gọi Merkury là tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất, trong khi kênh truyền hình TV Tsentr tuyên bố công nghệ tàng hình giúp con tàu gần như vô hình trước radar.

Việc Merkury bị đánh chìm, nếu được xác nhận đầy đủ, sẽ là tổn thất đáng chú ý đối với hải quân Nga, đặc biệt khi con tàu mới được đưa vào biên chế cách đây chưa đầy 3 năm.

Ukraine mở rộng chiến dịch UAV hải quân ra ngoài Biển Đen

Vụ tấn công tại Libya diễn ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng đẩy mạnh sử dụng UAV để nhắm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga ở khoảng cách xa tiền tuyến.

Kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đặc biệt là công nghệ UAV trên không và trên biển. Các xuồng không người lái hải quân được Kiev sử dụng nhiều lần để tấn công tàu chiến, cảng biển và cơ sở hạ tầng của Nga tại Biển Đen.

Tháng 2/2024, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã phá hủy tàu đổ bộ Caesar Kunikov của Nga bằng UAV hải quân ngoài khơi bán đảo Crimea.

Ukraine cũng tuyên bố từng tấn công các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại Địa Trung Hải vào tháng 12 năm ngoái. Đây là nhóm tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu Nga nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Đến tháng 3 năm nay, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Nga bị chìm ngoài khơi Libya sau một vụ tấn công. Tổng thống Putin khi đó cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc.

Nhà phân tích Jalel Harchaoui, chuyên nghiên cứu về Libya tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định các cuộc tấn công của Ukraine tại Địa Trung Hải là hành động "cực kỳ táo bạo và khiêu khích".