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Nga mở rộng tầm hoạt động của UAV Garpiya, trang bị thêm đầu đạn gây cháy

Hoàng Đức
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Theo tình báo Ukraine, Nga đã bắt đầu triển khai phiên bản nâng cấp của UAV Garpiya với tầm hoạt động 1.200km và tải trọng đầu đạn kết hợp là 25kg.

UAV Garpiya-2 của Nga.

Ngày 2/11, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết, UAV Garpiya-2 Nga có khung thân được thiết kế lại đáng kể so với các phiên bản trước đó, vốn ban đầu được phát triển như những mồi nhử radar giá rẻ, nhằm áp đảo hệ thống phòng không Ukraine.

Sau đó, Nga đã điều chỉnh nền tảng này cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công, bổ sung thêm hệ thống định vị vệ tinh, thiết bị liên lạc kỹ thuật số và cảm biến quang học.

Phiên bản Garpiya-2 được mở rộng có sải cánh 3m và thân máy bay dài 2,6m.

Bình nhiên liệu được thiết kế lại với dung tích 63l, giúp nó có tầm bay hoạt động được công bố là 1.200km.

Hệ thống nhiên liệu được chia thành các khoang riêng biệt, trong khi động cơ đẩy là loại hai xi-lanh, hai thì, được tình báo Ukraine mô tả là có hiệu suất bằng một nửa so với động cơ được sử dụng trong máy bay Shahed-136 do Iran thiết kế.

UAV này mang theo đầu đạn nổ mạnh phân mảnh và gây cháy OFZBCh-10 nặng 10kg, được bổ sung bởi các module riêng biệt chứa hỗn hợp gel gây cháy.

Theo HUR, tổng trọng lượng vũ khí mang theo là 25kg.

Hệ thống điện tử trên UAV này bao gồm máy tính điều khiển bay được nâng cấp, bộ thu định vị vệ tinh Kometa 12 kênh được thiết kế để chống nhiễu và modem mạng lưới kỹ thuật số.

Module xử lý video, được gọi là Sosiska, cũng được lắp đặt, cùng với hệ thống camera kép được thiết kế để phát hiện các UAV đánh chặn của Ukraine đang bay tới.

Cố vấn công nghệ quốc phòng người Ukraine Serhii Beskrestnov, thường được biết đến với biệt danh Flash, lần đầu tiên tiết lộ việc sử dụng biến thể Garpiya mở rộng vào tháng 8, nhấn mạnh kích thước lớn hơn của nó.

Báo cáo tình báo mới nhất của Ukraine cho thấy, tên lửa Garpiya-2 đã được tối ưu hóa để tấn công các mục tiêu dễ cháy, chẳng hạn như các kho chứa nhiên liệu.

Theo South Front
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sông Dnipro

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UAV

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