HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Kiev, nhiều nơi chìm trong bóng tối

Kông Anh/VTCnews
|

Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố "lệnh ngừng bắn năng lượng", Nga thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine khiến nhiều khu vực tại Kiev mất điện.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của họ thực hiện cuộc tấn công “quy mô lớn” nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và năng lượng ở Ukraine. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân ở lại nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

“Cơ sở năng lượng ở Kiev và khu vực lân cận bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn. Điện năng ở thủ đô bị gián đoạn”, ông Klitschko viết trên Telegram.

- Ảnh 1.

Nga tiếp tục mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Kiev. (Ảnh: Getty)

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cũng thông báo vụ tấn công gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp ở một số quận nội thành của Kiev.

Quân đội Ukraine cũng báo cáo có 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào vùng Dnipropetrovsk. Một người khác thiệt mạng ở vùng Zaporizhzhia phía đông nam.

Loạt cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tiếp tục diễn ra ở khu vực Kharkiv và Zhytomyr, trong khi cuộc tấn công khác nhắm vào Sumy và Chernigiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công của Nga vào Kiev diễn ra mà Ukraine không nhận được cảnh báo từ đồng minh phương Tây.

“Nga tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Một lần nữa, các đối tác của chúng ta không hề đưa ra cảnh báo sớm nào. Điều này hoàn toàn bất công, khi họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng ta, Ukraine thậm chí còn không nhận được cảnh báo sớm nào về vụ phóng tên lửa đạn đạo”, ông Zelensky cho hay.

Ông cũng cáo buộc Nga vi phạm “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng” do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10.

“Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm mục tiêu cụ thể vào cơ sở hạ tầng năng lượng, chính là cơ sở hạ tầng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ công bố. Cuộc tấn công hoàn toàn có chủ đích và mang tính phô trương về quy mô, Nga chưa bao giờ thể hiện sự thiếu tôn trọng trắng trợn như vậy đối với Mỹ”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Trong khi đó, Nga báo cáo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Thống đốc vùng Saratov ở miền trung Nga, ông Roman Busargin cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine khiến một người thiệt mạng tại thành phố Balakovo.

Ông Trump buộc nữ Đại sứ từ chức, nhấn mạnh 'không phải người nhà': Bê bối 'đe dọa lật đổ chính phủ'


Tags

Nga

Ukraine

Zelensky

Mỹ

Trump

putin

năng lượng

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại