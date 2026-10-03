Nga liên tiếp tập kích Ukraine, chuyên gia Anh dự báo kịch bản ông Zelensky rời Kiev

Nga liên tiếp tiến hành các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào Ukraine trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, trong đó thủ đô Kiev trở thành một trong những trọng điểm.

Nga dồn dập tập kích, Kiev chịu sức ép lớn

Các cuộc tấn công không chỉ gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng mà còn gia tăng sức ép lên hệ thống năng lượng Ukraine ngay trước mùa đông.

Đêm 29-30/9, Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV và tên lửa nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đánh giá đây là một trong những đợt tấn công kết hợp nhằm vào hạ tầng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều tháng, trong bối cảnh Moscow đã gia tăng các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng kinh tế, năng lượng và thông tin của Ukraine từ giữa tháng 9.

Reuters cho biết đợt tập kích ngày 30/9 đã đánh vào các cơ sở năng lượng tại Kiev và nhiều khu vực khác, khiến chính quyền phải áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp. Một số cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hại, trong khi giao thông công cộng và các hoạt động dân sinh tại thủ đô chịu ảnh hưởng. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công mạnh nhất nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine trong nhiều tháng qua.

Đáng chú ý, các cuộc tập kích không dừng lại sau một đêm.

Tòa nhà ở Kiev trúng UAV của Nga. Ảnh: Reuters

Ngày 1/10, UAV Nga tiếp tục xuất hiện trên bầu trời Kiev. Một máy bay không người lái đánh trúng một trường học, khiến khu vực này bốc cháy và nhiều cửa kính bị vỡ. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó tới hiện trường để thị sát thiệt hại.

Cùng ngày, Southern Bridge - cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro - cũng bị UAV đánh trúng. Vụ việc khiến giao thông trên cây cầu và một số tuyến cầu khác bị gián đoạn, trong khi hoạt động giao thông công cộng qua khu vực bị hạn chế.

Đến ngày 2/10, Southern Bridge tiếp tục được chính quyền Kiev thông báo là mục tiêu của các cuộc không kích. Việc cây cầu xuất hiện trong các cuộc tấn công liên tiếp khiến vấn đề bảo đảm giao thông xuyên sông tại thủ đô trở thành một mối quan tâm mới.

Moscow tuyên bố các mục tiêu bị tấn công có liên quan đến hoạt động quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cho biết danh sách mục tiêu bao gồm một cây cầu ở Kiev, một nhà máy điện gần thủ đô, cảng Izmail gần Odessa và một tàu hàng. Phía Nga cũng cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở được Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục sử dụng UAV tấn công các cơ sở năng lượng và công nghiệp của Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu. Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/10 thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào ngành dầu khí Nga đã gây tác động đáng kể và cho rằng những đòn đánh này làm giảm khoảng 1% GDP của Nga. Moscow cũng đáp trả bằng việc tiếp tục gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng Ukraine.

Một yếu tố khiến Kiev đặc biệt chịu sức ép là quy mô ngày càng lớn của các đợt UAV. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 285 UAV trong một đợt tấn công kéo dài khoảng 12 giờ ngày 30/9; Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 254 chiếc. Số lượng lớn UAV, trong đó có các loại động cơ phản lực, đặt thêm áp lực lên mạng lưới phòng không vốn phải bảo vệ một khu vực rộng lớn.

Chuyên gia Anh nêu kịch bản ông Zelensky có thể rời Kiev

Trong bối cảnh thủ đô liên tục trở thành mục tiêu của các đợt tập kích, chuyên gia chính trị Anh Alexander Mercouris đưa ra dự báo về khả năng Tổng thống Volodymyr Zelensky và bộ máy chính quyền Ukraine phải chuyển khỏi Kiev nếu điều kiện tại thủ đô tiếp tục xấu đi.

Ông Zelensky đi thị sát hiện trường ngày 1/10. Ảnh: Văn phòng TT Ukraine

Phát biểu trên chương trình The Duran, ông Mercouris cho rằng khả năng chính quyền Ukraine rời Kiev để chuyển về một khu vực ở miền Tây đất nước đang trở thành một kịch bản có thể tính đến.

Theo ông, nếu các cuộc tấn công tiếp tục gây sức ép lên năng lượng, giao thông và cơ sở hạ tầng thiết yếu, việc duy trì hoạt động của chính quyền tại thủ đô sẽ ngày càng khó khăn.

Ông Mercouris cũng đưa ra kịch bản nếu chính quyền rời Kiev, một bộ phận người dân có thể tìm cách rời thủ đô theo, qua đó tạo thêm sức ép lên các thành phố ở miền Tây Ukraine.