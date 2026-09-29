Một diễn biến đáng chú ý vừa xuất hiện khi Moscow điều chỉnh quy mô lực lượng, trong lúc Kiev phát cảnh báo về một lực lượng nước ngoài hùng hậu có thể sắp tới Nga.

Nga tăng thêm 15.500 quân giữa lúc chiến sự kéo dài

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 15.500 quân nhân, nâng số quân nhân tại ngũ được phép biên chế lên 1.550.500 người.

Hãng thông tấn Interfax cho biết, theo sắc lệnh được công bố ngày 28/9, tổng quân số được phép của Các lực lượng vũ trang Nga sẽ lên 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân tại ngũ. Văn bản được đăng trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga và có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Nga điều chỉnh tăng quy mô quân nhân tại ngũ. Trước đó, trong sắc lệnh ký ngày 27/7, ông Putin đã nâng quân số quân nhân thêm 25.000 người, lên 1.535.000. Tổng quân số khi đó được ấn định ở mức 2.426.130 người.

Như vậy, chỉ trong khoảng hai tháng, quy mô quân nhân tại ngũ được phép của Nga đã tăng thêm 15.500 người so với mức được thiết lập hồi tháng 7.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi và vấn đề nhân lực tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với cả hai bên.

TT Putin đã ký sắc lệnh tăng quân số của quân đội Nga lên 1,55 triệu quân nhân tại ngũ. Ảnh: EPA

Guardian cho rằng việc Moscow tiếp tục điều chỉnh quy mô quân đội diễn ra trong lúc Nga phải duy trì lực lượng cho chiến trường Ukraine, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quân sự khác. Sắc lệnh mới cũng cho thấy quy mô lực lượng được Nga chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo tiếp tục được điều chỉnh, thay vì giữ nguyên mức được xác lập trước đó.

Một chỉ số khác nằm ở kế hoạch ngân sách của Nga.

Reuters dẫn các tài liệu ngân sách cho biết Moscow dự kiến chi 17.100 tỷ ruble, tương đương khoảng 202,6 tỷ USD, cho quốc phòng trong năm 2027. Con số này cao hơn 27% so với mức 13.500 tỷ ruble được dự toán trước đó và là mức chi quốc phòng cao nhất kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Trong ba năm tới, tổng chi quốc phòng dự kiến lên tới khoảng 50.000 tỷ ruble.

Ngoài chi phí cho trang thiết bị và hoạt động quân sự, kế hoạch ngân sách cũng gắn với các khoản chi dành cho nhân sự và ngành công nghiệp quốc phòng. Reuters trước đó cho biết chính phủ Nga đang tính tới một loạt biện pháp tăng thuế trong giai đoạn 2027-2029 trong bối cảnh nhu cầu tài chính cho quốc phòng tiếp tục ở mức cao.

Cùng lúc đó, Ukraine tiếp tục cảnh báo về khả năng Nga bổ sung nhân lực cho chiến trường. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28/9 cho biết Nga đã bắt đầu một đợt tuyển quân bổ sung. Reuters cũng dẫn thông tin từ phía Ukraine cho rằng Moscow đang tiến hành một đợt huy động mới.

Ukraine nói Triều Tiên chuẩn bị đưa thêm 10.000 quân sang Nga

Cùng thời điểm Nga tăng quy mô lực lượng, Tổng thống Zelensky cho biết hơn 8.000 binh sĩ Triều Tiên hiện đang có mặt trên lãnh thổ Nga và Moscow cùng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị đưa thêm khoảng 10.000 người.

Theo ông Zelensky, các binh sĩ Triều Tiên đang được lựa chọn và huấn luyện trước khi được triển khai tới Nga. Reuters cho biết đây là tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine; những con số này chưa được Moscow hoặc Bình Nhưỡng xác nhận.

Binh lính Nga ở tiền tuyến. Ảnh: TASS

Reuters dẫn các ước tính của Ukraine và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đưa khoảng 14.000-15.000 quân sang hỗ trợ Nga kể từ năm 2024. Phần lớn lực lượng này được triển khai tại tỉnh Kursk, nơi quân đội Nga tiến hành chiến dịch nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực sau cuộc đột kích của Kiev vào tháng 8/2024.

Sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên tại Nga không chỉ được phía Ukraine đề cập. Theo Sách trắng Quốc phòng 2026 của Nhật Bản, Triều Tiên đã bắt đầu đưa binh sĩ sang Nga từ nửa cuối năm 2024, bên cạnh việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Moscow. Tài liệu này cho biết đến tháng 4/2025, cả Nga và Triều Tiên đều xác nhận binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến dịch tại tỉnh Kursk và coi việc này là thực hiện Điều 4 của Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Reuters, ngoài nhân lực, Triều Tiên còn cung cấp cho Nga một lượng lớn vũ khí, trong đó có đạn pháo, tên lửa đạn đạo và các hệ thống pháo phản lực.

Trong khi đó, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản đánh giá hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tokyo cho rằng việc binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến sự tại Ukraine có thể giúp lực lượng này tích lũy kinh nghiệm thực chiến, bao gồm cả kinh nghiệm sử dụng các phương thức tác chiến mới.

Diễn biến trên xuất hiện trong lúc Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Ukraine. Reuters cho biết ngày 28/9, nhiều khu vực Ukraine hứng chịu các đợt tấn công, với Kyiv cũng nằm trong số các địa điểm bị tập kích.