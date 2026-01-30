Nga hạ sát loạt sĩ quan Kiev - Liên minh 27 nước "tuyên chiến" với Moscow, ông Putin chuẩn bị "bất ngờ lớn"

Nga đánh sập sở chỉ huy Ukraine, nhiều sĩ quan thiệt mạng

Đài TST (Nga) ngày 30/1 đưa tin, quân đội Nga vừa đánh sập một sở chỉ huy của Ukraine tại khu vực Sredino-Buda, tỉnh Sumy, khiến nhiều sĩ quan tại đây thiệt mạng. Trong khi đó, các đòn tập kích bằng UAV và hỏa lực tầm xa tiếp tục được ghi nhận dọc khu vực giáp biên giới Kursk – Sumy.

Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trong bản tin chiến sự ngày 30/1, khi các kênh quân sự Nga đồng loạt cho rằng giao tranh ở các vùng giáp ranh đang leo thang trở lại sau một quãng thời gian tương đối lắng.

Nhiều sĩ quan Ukraine thiệt mạng trong đợt tập kích của Nga. Ảnh: TST

Theo các kênh theo dõi chiến sự, lực lượng Nga thời gian gần đây tăng cường sử dụng UAV FPV tầm xa, có thể bay hàng chục km để tập kích chính xác các đoàn xe và điểm tập kết hậu cần của Ukraine.

Một trường hợp được nhắc tới là UAV giá rẻ đánh trúng phương tiện quân sự gần Pavlograd. Các hoạt động này diễn ra song song với giao tranh căng thẳng tại nhiều hướng mặt trận.

Tại Donbass, giao tranh tiếp tục ở khu vực Nikiforovka, Reznikovka và gần Zakotnoye, nơi phía Ukraine tổ chức phản kích. Ở hướng Dobropolye, lực lượng Nga được cho là đã áp sát rìa đông nam Belitskoye và Novy Donbass nhưng chưa thể giữ vững vị trí.

Tình hình quanh Krasny Liman được mô tả là "rất căng thẳng", với giao tranh dữ dội tại khu dân cư phía nam thành phố, pháo kích dày đặc và sự tham gia của thiết giáp hai bên.

Tại Aleksandrovka, các đơn vị Nga được cho là đã kiểm soát một phần khu vực sau khi xuyên thủng phòng tuyến, song giao tranh trong làng vẫn tiếp diễn.

Ở hướng Sumy, ngoài vụ đánh sập điểm chỉ huy biên phòng, các hệ thống Grad được phía Nga tuyên bố đã tập kích lực lượng dự bị, kho đạn và khí tài Ukraine.

Giao tranh trong rừng gần Alekseyevka – Malaya Korchakovka diễn ra trong điều kiện thời tiết khó khăn. Phía Ukraine được cho là hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới, di chuyển chủ yếu bằng bộ binh để tránh bị UAV phát hiện.

Tại khu vực Zaporizhzhia – Dnepropetrovsk, nhóm quân "Vostok" của Nga thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt phản kích, trong khi UAV xuất hiện dày đặc trên bầu trời. Các đơn vị UAV Nga tuyên bố phá hủy UAV trinh sát, pháo tự hành và nhiều mục tiêu mặt đất gần Primorskoye, Stepnogorsk và Orekhov.

Song song với diễn biến quân sự, thông tin về một "lệnh ngừng bắn năng lượng tạm thời" cũng gây chú ý.

Ông Trump cho biết đã đề nghị ông Putin tạm dừng các đòn tập kích do thời tiết lạnh và chuẩn bị cho đàm phán tại UAE ngày 1/2, và phía Nga được cho là đã đồng ý. Ông Zelensky sau đó cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ban đêm.

Tuy nhiên, một số kênh theo dõi cho biết trong đêm vẫn xuất hiện UAV hướng về Tuapse, Crimea, Krasnodar và khu vực cầu Crimea, làm dấy lên tranh cãi quanh tính hiệu lực thực tế của thỏa thuận được cho là vừa hình thành.

Liên minh 27 nước tuyên chiến với Nga trên biển. Ảnh: TST

Liên minh 27 nước "tuyên chiến" với Nga

Trong lúc chiến sự trên thực địa Ukraine nóng lên, thì Liên minh châu Âu – đồng minh của Kiev – cũng có những bước đi "nắn gân" Moscow trên một mặt trận khác: trên biển.

Theo một số nguồn phân tích, EU đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Nga tại Baltic, Bắc và một phần Biển Đen. Danh nghĩa là xử lý "đội tàu chở dầu bóng tối", nhưng bản chất được cho là nhằm siết các tuyến vận tải năng lượng của Nga.

Một số đề xuất pháp lý tại Brussels cho phép coi các tàu thay cờ, tắt tín hiệu nhận dạng hoặc có cấu trúc sở hữu phức tạp là "tàu không quốc tịch", từ đó có thể bị chặn giữ, kiểm tra và đưa về cảng châu Âu. Anh, Đức, Pháp và một số quốc gia khác được cho là đã ủng hộ hướng đi này.

Giới phân tích nhận định, lập luận về "an toàn hàng hải" chỉ là vỏ bọc, còn mục tiêu thực sự là làm suy giảm nguồn thu dầu mỏ của Nga — một động thái mà nhiều chuyên gia Nga mô tả là mang tính "tuyên chiến kinh tế trên biển".

Ông Putin đã chuẩn bị bất ngờ lớn ngay ngoài khơi nước Nga. Ảnh: Le Monde

Ông Putin chuẩn bị "bất ngờ" ngoài khơi

Giữa lúc châu Âu gia tăng sức ép trên biển và Mỹ liên tục điều động hải quân tới các khu vực nhạy cảm, các nhà phân tích cho rằng ông Putin đã âm thầm chuẩn bị một "bất ngờ" ngay ngoài khơi nước Nga.

Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc trên Baijiahao, sự điềm tĩnh của Điện Kremlin trước những tuyên bố cứng rắn từ Washington không phải ngẫu nhiên. Họ cho rằng Moscow hiểu rất rõ lợi thế của mình nếu hải quân Mỹ tiến quá gần vùng biển Nga.

"Bất ngờ" được nhắc tới ở đây nằm ở hai yếu tố. Thứ nhất là các tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov với hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa, đủ khả năng kiểm soát những khu vực biển rộng lớn. Thứ hai là đội tàu ngầm có độ ồn cực thấp, có thể hoạt động bí mật gần đối phương mà rất khó bị phát hiện.

Theo nhận định này, nếu các lực lượng Mỹ áp sát bờ biển Nga, họ có thể phải đối mặt với những rủi ro mà phía Nga đã chuẩn bị sẵn từ trước — điều được ví như "bất ngờ" mà ông Putin đang để ngoài khơi.