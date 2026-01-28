Sập sở chỉ huy Kiev, Tổng tham mưu trưởng Nga tuyên bố nóng – “Vũ khí bí mật của Putin" khiến NATO náo động

Tornado-S đánh sập sở chỉ huy Ukraine

Tờ MK (Nga) ngày 28/1 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một đòn tấn công chính xác cao nhằm vào sở chỉ huy – điều phối UAV của lực lượng Ukraine tại tỉnh Dnepropetrovsk.

Theo thông tin từ Cụm tác chiến "Vostok", trinh sát Nga đã phát hiện một địa điểm mà phía Ukraine sử dụng để tập trung các kíp vận hành máy bay không người lái. Cơ sở này được cho là nơi phối hợp hoạt động giữa các đơn vị UAV, phân công nhiệm vụ và xác định khu vực tác nghiệp.

Để đánh trúng mục tiêu, kíp chiến đấu của hệ thống pháo phản lực phóng loạt "Tornado-S" đã được triển khai, sử dụng đạn dược chính xác cao.

Pháo phản lực Tornado-S tiêu diệt mục tiêu. Ảnh minh họa: YT

Phía Nga cho biết, địa điểm nói trên đã bị phá hủy cùng toàn bộ các thiết bị phục vụ cho hoạt động điều hành và tổ chức tác chiến của các kíp điều khiển UAV.

Hệ thống Tornado-S mà Nga sử dụng trong đòn tấn công này là phiên bản nâng cấp sâu của dòng pháo phản lực Smerch trước đây, được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS, cho phép đạt độ chính xác cao hơn nhiều so với các hệ thống pháo phản lực truyền thống.

Tầm bắn của Tornado-S có thể vượt quá 100 km, đủ để tấn công các mục tiêu phía sau tiền tuyến mà không cần tiếp cận gần.

Điểm đáng chú ý là Tornado-S không chỉ được dùng để đánh vào công sự hay kho tàng, mà ngày càng được sử dụng để đánh vào các "mục tiêu mềm" nhưng có giá trị điều hành cao như sở chỉ huy, điểm tập kết UAV, trạm radar và điểm điều phối hỏa lực.

Điều này cho thấy sự thay đổi trong ưu tiên mục tiêu: thay vì chỉ phá hủy phương tiện, Nga đang tập trung vào việc làm tê liệt hệ thống điều hành phía sau.

Trong bối cảnh UAV đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc trinh sát, hiệu chỉnh pháo binh và dẫn đường cho các đòn tấn công chính xác, việc đánh sập một sở chỉ huy điều phối UAV có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ hoạt động tác chiến của một khu vực rộng lớn.

Tổng tham mưu trưởng Nga ra tuyên bố nóng

Sau thông tin về đòn tập kích trên, quân đội Nga tiếp tục công bố các diễn biến trên thực địa. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ra tuyên bố nóng cho biết, nhóm quân "Phía Tây" của Nga đã giành quyền kiểm soát Kupyansk-Uzlovoy, hiện đang tiến hành kiểm tra, rà soát và làm sạch các khu phố trong thành phố này.

Trong đoạn video ghi lại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, ông Gerasimov nhấn mạnh rằng Nga "đã kiểm soát Kupyansk-Uzlovoy, hiện đang tiến hành kiểm tra và rà soát các khu phố trong thành phố" - vị chỉ huy chia sẻ chi tiết.

Theo thông tin từ vị tướng Nga, các hoạt động tác chiến cũng đang diễn ra tại các khu dân cư Kovsharovka và Glushkovka.

Ngoài ra, ông Gerasimov cũng thông tin về các hoạt động chiến sự tại Donbass – khu vực trước đó được nêu là một trong những mục tiêu của chiến dịch. Theo Tổng tham mưu trưởng, quân đội Nga đang tích cực tiến về hướng Slavyansk tại Donetsk, đồng thời giao tranh tại Krasny Liman và Ilyichevka.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Ảnh: MK

"Vũ khí bí mật của ông Putin" khiến một nước NATO náo loạn

Không chỉ tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine trên thực địa, Nga còn khiến một đồng minh thân cận của Kiev "náo loạn".

Theo TST và truyền thông Ukraine, một số UAV Nga dường như đã tích hợp thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink. Điều này tạo ra thay đổi đáng kể trong phương thức tác chiến bằng máy bay không người lái.

Thay vì phụ thuộc vào sóng radio tầm ngắn dễ bị gây nhiễu bởi tác chiến điện tử, UAV có thể truyền dữ liệu qua vệ tinh với độ ổn định cao, duy trì điều khiển ở khoảng cách rất xa và gần như miễn nhiễm với các biện pháp chế áp thông thường.

"Vũ khí bí mật của ông Putin" khiến một nước NATO náo loạn. Ảnh: Reuters

Chính chi tiết này khiến truyền thông Nga gọi đây là "vũ khí bí mật của ông Putin". Không phải vì xuất hiện một loại UAV hoàn toàn mới, mà vì sự kết hợp giữa UAV giá rẻ với hạ tầng vệ tinh dân sự có thể tạo ra lợi thế bất ngờ trên chiến trường, làm suy giảm hiệu quả của hệ thống gây nhiễu mà Ukraine đã sử dụng rộng rãi từ đầu xung đột.

Thông tin trên đã khiến Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski "đứng ngồi không yên" khi công khai lên tiếng trên mạng xã hội, kêu gọi Elon Musk cần có biện pháp ngăn Starlink bị sử dụng cho mục đích tấn công từ phía Nga.

Ông cảnh báo rằng nếu công nghệ dân sự của SpaceX bị khai thác theo hướng này, điều đó có thể gây ra hệ lụy an ninh nghiêm trọng cho khu vực.

Phản ứng của Ba Lan không phải ngẫu nhiên. Nước này nhiều lần ghi nhận UAV bay lệch hướng hoặc rơi gần biên giới, buộc lực lượng phòng không phải kích hoạt cảnh báo. Viễn cảnh xuất hiện các UAV có tầm điều khiển gần như không giới hạn, khó bị chế áp và có thể hoạt động sâu trong không gian tác chiến khiến giới chức Warsaw đặc biệt lo ngại.

Trong khi đó, việc "tắt Starlink" lại gần như không khả thi, bởi chính Ukraine cũng phụ thuộc lớn vào hệ thống này cho liên lạc quân sự và dân sự. Tranh cãi vì thế nhanh chóng lan rộng, từ một vấn đề kỹ thuật trên chiến trường trở thành chủ đề ngoại giao giữa các bên.

Vì vậy, bên cạnh các đòn tập kích chính xác cao và những tuyên bố kiểm soát địa bàn, câu chuyện về Starlink và UAV đã trở thành một diễn biến khác đáng chú ý, đủ để khiến Ba Lan phải công khai lên tiếng trên trường.