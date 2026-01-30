Hàng ngàn quân áp sát Nga, Kinzhal xuất kích - Vũ khí "bách phát bách trúng" tham chiến, 72h đếm ngược

Hàng ngàn quân áp sát Nga, 72h đếm ngược tới giờ G

Tờ Lenta (Nga) ngày 30/1 đưa tin, quân đội Nga vừa phát hiện 3 lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine, với quân số lên tới hàng nghìn binh sĩ, đang áp sát tỉnh biên giới Belgorod.

Nhà quan sát quân sự Nga Alexey Sukonkin cho biết, các đơn vị này gồm lữ đoàn đổ bộ đường không – xung kích số 82, lữ đoàn đổ bộ đường không – xung kích số 95 và lữ đoàn pháo binh số 148, đều thuộc hàng tinh nhuệ của Ukraine.

Đáng lưu ý, phần lớn các tiểu đoàn thuộc những lữ đoàn này đều đã rời tiền tuyến trong thời gian dài để bổ sung quân số và tái tổ chức, nay đồng loạt tái xuất ở khu vực nhạy cảm nhất dọc biên giới Nga.

Belgorod có thể "rực lửa" trong 72h tới. Ảnh: TST

Cùng bình luận về diễn biến nóng này, chuyên gia quân sự Nga Vladimir Romanov cho rằng, dây là lực lượng dự bị vừa được Kiev điều chuyển khẩn cấp về sát Belgorod. Trong đó, hai lữ đoàn 82 và 95 được phía Nga đánh giá là nhóm đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine.

Với cơ cấu tổ chức thông thường, mỗi lữ đoàn đổ bộ đường không của Ukraine có quân số khoảng 2.000–3.000 binh sĩ, còn lữ đoàn pháo binh từ 1.500–2.000 quân. Riêng cụm lực lượng này vì vậy có thể lên tới nhiều nghìn binh sĩ.

Trước đó, Thiếu tướng Vladimir Popov đã cảnh báo Nga cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện các đòn tấn công mới, sau khi Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi úp mở về các chiến dịch tiến công sắp tới. Ông Popov lưu ý rằng, Kiev vẫn còn 3 lữ đoàn đóng ở phía tây Ukraine chưa tham chiến, được huấn luyện tốt và trang bị vũ khí bộ binh hiện đại.

Bên cạnh đó, kênh tin tức "Belorussky Silovik" (Nga) dẫn nguồn theo dõi phía Ukraine cho biết, trong 72 giờ tới có thể xuất hiện các đợt phóng tên lửa và UAV quy mô lớn.

Theo chuyên gia quân sự Alexander Matyushin, diễn biến trong 72 giờ tới sẽ cho thấy liệu Belgorod có thực sự trở thành điểm nóng mới hay không.

Kinzhal xuất kích

Sau khi nhận thông tin về việc hàng ngàn quân Ukraine áp sát biên giới, Nga đã tăng cường cảnh giác, nhưng đồng thời vẫn phát động các cuộc tấn công mạnh mẽ như một lời cảnh cáo nóng tới Ukraine.

Mới nhất, theo Đài TST, Nga đã nã tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào một sân bay quân sự tại khu vực phía tây Ukraine.

Nga phóng tên lửa Kinzhal. Ảnh: YT

Thông tin từ phía Nga cho biết mục tiêu trúng đạn là một hầm vòm bê tông kiên cố, phục vụ cho hoạt động hậu cần và điều hành. Vụ tấn công này cũng diễn ra trong bối cảnh hàng loạt đòn đánh bằng UAV, bom và pháo phản lực liên tiếp xuất hiện tại các khu vực Slavyansk, Kramatorsk, Kharkov, Chernihiv và cảng Yuzhny ở Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời thông báo về hoạt động của cụm tác chiến "Dnepr" tại Kherson và Zaporizhzhia, trong khi giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng tại các hướng Kupyansk và Volchansk.

Các chuyên gia quân sự Nga xác định trục Slavyansk – Kramatorsk hiện là trọng tâm giao tranh. Đồng thời, các đòn tấn công tầm xa như vụ phóng Kinzhal được phía Nga coi là thông điệp răn đe trước khi Kiev có bất cứ hành động nào nhằm vào Belgorod.

Vũ khí "bách phát bách trúng" tham chiến

Đáng lưu ý, gần như cùng thời điểm, Nga xác nhận đã đưa vào thực địa hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma – tổ hợp có tầm bắn khoảng 120 km, thiết kế theo lối đánh cơ động cao: khai hỏa xong rời vị trí ngay, khiến đối phương gần như không có cơ hội phản pháo.

Sarma đặt trên khung gầm quân sự KamAZ-63501, cabin bọc giáp, mang theo cụm sáu ống phóng. Đạn sử dụng hệ dẫn đường GPS/GLONASS kết hợp quán tính, cho phép duy trì độ chính xác trên toàn quỹ đạo bay tới mục tiêu.

Trong các phân tích trên truyền thông Nga, Sarma còn được gọi là "vũ khí bách phát bách trúng" – cách mô tả nhấn mạnh khả năng đánh chính xác ở cự ly rất xa. Với tầm bắn này, Sarma cho phép Nga đánh thẳng vào các mục tiêu hậu phương mà không cần áp sát chiến tuyến, đồng thời vẫn giữ được lợi thế cơ động để tránh phản pháo.

Hệ thống Sarma. Ảnh: Army Recognition

Giới phân tích Nga lập tức đặt Sarma lên bàn cân với M142 HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Cùng cấu hình sáu ống phóng, cùng lối đánh "bắn – cơ động – ẩn nấp", nhưng phía Nga nhấn mạnh Sarma có cỡ đạn lớn hơn và tầm vươn xa hơn.

Hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép kíp chiến đấu khóa mục tiêu ngay trong cabin nhờ dữ liệu trinh sát vệ tinh, rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng.

Đáng nói, Sarma xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm nhất: khi ba lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine với quân số hàng nghìn người đồng loạt áp sát biên giới Belgorod.

Việc một hệ thống được mô tả có độ chính xác cao như vậy xuất hiện trên thực địa tạo ra tác động trực tiếp tới cục diện chiến sự.

Khi các điểm tập kết, kho tàng, tuyến vận chuyển và trung tâm điều phối nằm sâu phía sau vẫn có thể bị uy hiếp, Ukraine buộc phải phân tán lực lượng phòng không và kéo giãn hệ thống bảo vệ, thay vì dồn toàn bộ sức cho tiền tuyến.

Nếu HIMARS từng gây áp lực lớn lên hậu phương Nga trong giai đoạn trước, thì Sarma đang được phía Nga giới thiệu như công cụ tạo sức ép tương tự theo chiều ngược lại.

Trong bối cảnh lực lượng Ukraine áp sát Belgorod, việc Kinzhal và Sarma đồng thời xuất hiện trên chiến trường khiến giới quan sát Nga nhận định Moscow đang phát đi một cảnh báo quân sự trực tiếp, trong lúc đồng hồ 72 giờ vẫn đang đếm ngược.