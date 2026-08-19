Nga gọi thành tựu của mình là "độc nhất vô nhị", chuyên gia: Việc đánh giá toàn diện vẫn còn quá sớm

Còn quá sớm để nói về độ tin cậy thực sự của máy bay.

Bất chấp những rào cản về mặt vận hành, PD-8 vẫn khẳng định vị thế của một thành tựu công nghệ đột phá trong ngành chế tạo máy Nga. Theo đại diện từ Tập đoàn Động cơ Hợp nhất (ODK), quá trình nghiên cứu và phát triển PD-8 mang tính chất độc nhất vô nhị trong lịch sử hàng không thế giới khi toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo một hệ thống động lực phức tạp đã được thu gọn trong vỏn vẹn 6 năm - một kỷ lục chưa từng có tiền lệ.

Bước ngoặt chứng nhận

Việc động cơ turbofan PD-8 chính thức đạt được chứng chỉ cấp phép là một cột mốc mang tính bước ngoặt. Cột mốc này đánh dấu sự trưởng thành đáng ghi nhận trong nỗ lực nội địa hóa dòng máy bay thương mại Superjet (SJ-100) của ngành công nghiệp hàng không Nga. Tuy vậy, giới phân tích chuyên môn khẳng định rằng đây chưa thể coi là điểm cập bến an toàn cho hệ thống động lực chiến lược này.

Ảnh: UAC

Hiện tại, các chương trình bay thử nghiệm thực tế đối với dòng SJ-100 trang bị động cơ PD-8 vẫn đang diễn ra dồn dập. Mục tiêu của giai đoạn này là phát hiện sớm và triệt tiêu toàn bộ những trục trặc phát sinh ngoài kịch bản ở giai đoạn đầu đưa một thiết bị hàng không phức tạp vào vận hành.

Nhìn nhận về cục diện hiện nay, ông Oleg Panteleyev, Giám đốc điều hành Cơ quan Phân tích Aviaport, cho rằng việc đưa ra đánh giá toàn diện về độ tin cậy thực tế của Superjet cũng như các hệ thống phụ trợ vào thời điểm này vẫn còn quá sớm. Việc hoàn tất quy trình kiểm định trên hồ sơ mới chỉ là điều kiện cần, còn năng lực duy trì vận hành ổn định trên bầu trời mới là thước đo có tính chất quyết định.

“Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm tại nhà máy, nhà phát triển sẽ cố gắng khắc phục trước khi đến hạn chứng nhận. Nhưng một khi máy bay đã đi vào hoạt động, họ phải xử lý vấn đề ngay lập tức”, ông Oleg Panteleev đánh giá.

Thách thức "vừa bay vừa sửa" của hàng không Nga

Theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế, các nhà sản xuất thường tập trung giải quyết triệt để mọi lỗi hóc hóc trong quá trình thử nghiệm tại nhà máy trước khi bước vào giai đoạn xin chứng nhận. Mặc dù vậy, áp lực đè nặng về tiến độ thương mại hóa dòng máy bay SJ-100 đang buộc ngành hàng không Nga phải chấp nhận một kịch bản phức tạp và rủi ro hơn khá nhiều.

Ông Panteleyev nhấn mạnh một thực tế rằng, nếu các vấn đề kỹ thuật tiếp tục phát sinh khi tàu bay đã đi vào khai thác thực tế, các chuyên gia sẽ không có khoảng thời gian thong thả để điều chỉnh. Họ sẽ buộc phải tiến hành xử lý và khắc phục lỗi trực tiếp trong quá trình vận hành, hay còn gọi là phương án vừa bay vừa sửa chữa.

Tình thế này đặt ra bài toán vô cùng khắc nghiệt. Do thiếu hụt kho dữ liệu vận hành khổng lồ tích lũy qua hàng triệu giờ bay thực tế, điều mà các dòng động cơ phương Tây như SaM146 vốn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, PD-8 sẽ phải đối mặt với áp lực quản trị rủi ro cao hơn hẳn.

Ảnh: RuAviation

Kỳ vọng lớn đặt lên vai nền tảng động cơ PD-8

Không dừng lại ở vai trò là trái tim cho dòng SJ-100, mẫu động cơ này còn gánh vác sứ mệnh tái thiết bị cho dòng máy bay cứu hộ thủy phi cơ Be-200. Việc trang bị PD-8 cho Be-200 sẽ giúp nâng cao năng lực hoạt động bền bỉ trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, đảm bảo tính chủ động hoàn toàn cho các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy rừng quy mô lớn.

Bên cạnh đó, PD-8 còn được định hình để trở thành nền tảng động lực cơ sở cho mẫu máy bay thương gia hoàn toàn mới đang được triển khai tại Ulyanovsk dựa trên khung thân SJ-100. Đáng chú ý, các dữ liệu thử nghiệm ban đầu cho thấy PD-8 đã vượt trội hơn hẳn dòng động cơ SaM146 hợp tác với Pháp trước đây về độ nhạy và khả năng điều khiển, tạo đà thuận lợi cho việc đa dạng hóa các biến thể thương mại.

Lời giải nào cho bài toán độ bền đường dài?

Xét một cách tổng thể, việc đưa động cơ PD-8 đạt chứng chỉ thương mại là bước đi mang tính bắt buộc để Nga thiết lập quyền tự chủ công nghệ hàng không trong bối cảnh chịu nhiều sức ép cấm vận. Mặc dù vậy, khoảng cách từ một chứng chỉ trên giấy tờ đến một cỗ máy hoạt động bền bỉ hàng ngàn giờ trên không vẫn còn chứa đựng không ít ẩn số.

Thử thách lớn nhất đối với hàng không Nga lúc này không chỉ đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu sản lượng SJ-100 theo kế hoạch, mà là xây dựng được một hệ sinh thái giám sát kỹ thuật đủ nhạy bén. Khả năng chủ động xử lý và tối ưu hóa thiết bị ngay trong quá trình khai thác thực tế sẽ là nhân tố then chốt quyết định sự sống còn cũng như độ an toàn của dòng Superjet thế hệ mới trong chặng đường sắp tới.

Theo Pervy Tekhnichesky