Kết quả thử nghiệm "đẹp mỹ mãn" nhưng Nga vẫn chưa biết "siêu phẩm" của họ sẽ hoạt động được bao lâu

Động cơ mới của Nga có một vấn đề mà không thể giải quyết chỉ bằng thử nghiệm trên băng ghế.

Động cơ tuabin khí hai luồng PD-8 do Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC) thuộc Rostec phát triển. Đây được coi là "trái tim" mới cho dự án máy bay thương mại SJ-100 (phiên bản Superjet 100 thay thế hoàn toàn linh kiện nhập khẩu), nhằm thay thế dòng động cơ SaM146 hợp tác với Pháp trước đây. PD-8 sở hữu lực đẩy cất cánh khoảng 8 tấn, được thiết kế tối ưu cho các dòng máy bay chặng ngắn và thủy phi cơ Be-200.

Mốc thử nghiệm ấn tượng trước giờ cấp phép

Chương trình phát triển động cơ tuabin khí PD-8 đang bước vào giai đoạn nước rút quan trọng. Tính đến cuối tháng 4/2026, tổng thời gian vận hành tích lũy của các mẫu thử nghiệm PD-8 trên bệ thử mặt đất và phòng thí nghiệm bay đã vượt mốc 6.100 giờ.

Xét trên phương diện kỹ thuật thuần túy, con số này vượt qua chỉ số của nhiều dòng động cơ cùng phân khúc do nước ngoài sản xuất ở cùng giai đoạn tinh chỉnh. Ngay sau đó, vào tháng 5/2026, toàn bộ hồ sơ kỹ thuật của hệ thống động cơ đã được chuyển tới Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) để tiến hành thẩm định xin cấp chứng chỉ kiểu loại.

Tuy nhiên, giới chuyên gia hàng không nhận định rằng tấm bằng chứng nhận hợp chuẩn chưa phải là bảo chứng cho tuổi thọ vận hành lâu dài của động cơ khi đi vào khai thác thương mại.

Ảnh: Rostec

Bức tường dữ liệu từ các đối thủ phương Tây

Nút thắt cốt lõi nằm ở khoảng cách thống kê kinh nghiệm bay mà ngành công nghiệp Nga chưa thể khỏa lấp trong ngắn hạn. Phân tích về vấn đề này, ông Andrei Patrakov, nhà sáng lập dịch vụ an toàn bay RunAvia và cựu kiểm toán viên của Airbus, nhấn mạnh rào cản lớn nhất của PD-8 chính là sự thiếu hụt dữ liệu khai thác thực tế qua nhiều năm.

Các tập đoàn sản xuất động cơ lớn tại phương Tây sở hữu lợi thế áp đảo nhờ quy mô khai thác khổng lồ. Việc hàng trăm nghìn động cơ liên tục hoạt động trên khắp toàn cầu cung cấp cho họ một nguồn dữ liệu đa dạng về khí hậu, tần suất hoạt động và thói quen vận hành.

Chính tập dữ liệu khổng lồ này giúp các kỹ sư phương Tây phát hiện sớm các "điểm yếu ẩn sâu" trong cấu trúc vật liệu hay cơ khí, từ đó đưa ra các bản nâng cấp nhằm tối ưu hóa và kéo dài tuổi thọ định mức của linh kiện. Do số lượng máy bay trang bị PD-8 vận hành trong giai đoạn đầu sẽ ở mức hạn chế, Nga không thể thu thập được khối lượng dữ liệu tương đương trong một thời gian ngắn. Sự chênh lệch này trở thành thách thức lớn đối với quá trình đẩy nhanh tiến độ đưa động cơ mới vào thương mại.

Thách thức chứng minh năng lực thương mại

Bước ra khỏi môi trường thử nghiệm tiêu chuẩn, PD-8 sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt trong điều kiện khai thác hàng ngày. Động cơ phải chứng minh khả năng chịu tải ổn định khi bay qua nhiều vùng khí hậu đặc thù, từ môi trường băng giá tại Siberia cho đến các khu vực có độ ẩm hay nhiệt độ cao.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tần suất cất và hạ cánh dồn dập trên các chặng bay ngắn nội địa cùng sự biến động về quy trình bảo dưỡng thực tế tại từng hãng hàng không cũng là những biến số tác động trực tiếp đến vòng đời động cơ. Động cơ PD-8 không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục cấp phép, mà phải chứng minh tuổi thọ sử dụng thực tế thông qua quá trình vận hành khắc nghiệt trên từng chuyến bay.

Ảnh: Rostec

Tầm nhìn dài hạn cho ngành hàng không nội địa

Việc thiếu hụt dữ liệu vận hành thời gian đầu đồng nghĩa với việc các nhà quản lý hàng không Nga sẽ phải áp dụng phương án tiếp cận cẩn trọng. Tuổi thọ cấp phép ban đầu của PD-8 có thể sẽ được ấn định ở mức an toàn, đi kèm chu kỳ kiểm tra kỹ thuật dày đặc hơn để tầm soát rủi ro.

Sự xuất hiện của PD-8 khẳng định năng lực tự chủ công nghệ quan trọng của Nga trong bối cảnh chịu nhiều áp lực bọc lót nguồn cung linh kiện. Dù vậy, hành trình chuyển mình từ một dự án thử nghiệm thành công sang một sản phẩm hàng không thương mại có độ tin cậy cao và tối ưu về mặt kinh tế vẫn là một chặng đường dài, đòi hỏi thời gian để tích lũy đủ hàng chục nghìn giờ bay thực tế trên bầu trời.