So sánh máy bay Nga và Trung Quốc, chuyên gia phải công nhận: Nga vượt trội hơn đối thủ ở một số điểm

Cả hai đều đang hoàn thiện thêm từng ngày.

Theo các chuyên gia hàng không được BFM (kênh tin tức truyền hình và phát thanh 24/7 nổi tiếng tại Pháp) phỏng vấn, máy bay MS-21-310 của Nga vượt trội hơn C919 của Trung Quốc ở một số thông số kỹ thuật. Họ ước tính rằng máy bay Nga có khoang hành khách rộng hơn, sức chứa lớn hơn và cánh composite độc đáo giúp giảm trọng lượng và cải thiện tính khí động học. Tuy nhiên, đối thủ Trung Quốc vẫn dẫn trước về chứng nhận và khả năng sẵn sàng hoạt động.

Chiếc máy bay MS-21-310 sản xuất hàng loạt đầu tiên thay thế máy bay nhập khẩu đã hoàn thành chuyến bay không dừng từ Irkutsk đến Zhukovsky, vượt qua quãng đường hơn 4.000 km. Chuyến bay kéo dài 5 giờ 50 phút ở độ cao 12km và tốc độ lên đến 850 km/h. Trong khi đó, một chiếc C919 của Trung Quốc do hãng hàng không Air China vận hành đã thực hiện chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Bắc Kinh đến Ulaanbaatar.

Bước tiến kỹ thuật: MS-21-310 chiếm ưu thế công nghệ nội địa

Trong cuộc đua thay thế các dòng máy bay thân hẹp phổ biến nhất thế giới, MS-21-310 của Nga đang thể hiện sự vượt trội đáng kể về mặt thông số thiết kế so với đối thủ COMAC C919 từ Trung Quốc.

Nhà phân tích hàng không Oleg Panteleev nhận định rằng phiên bản cơ sở của MS-21-310 đáp ứng kỳ vọng của thị trường tốt hơn cả Boeing 737 MAX lẫn Airbus A320neo. Điểm tựa lớn nhất của dòng máy bay Nga nằm ở thân máy bay rộng nhất phân khúc (đạt đường kính 4,06 m), vượt xa mức 3,96 m của C919 cũng như các tiêu chuẩn cũ của phương Tây.

MS-21-310. Ảnh: UAC

Thiết kế không gian cabin rộng rãi không chỉ gia tăng sự thoải mái cho hành khách mà còn giúp tối ưu hóa lối đi, thúc đẩy tốc độ quay đầu tàu bay tại các sân bay – một yếu tố kinh tế then chốt đối với các hãng hàng không giá rẻ.

Bên cạnh đó, MS-21-310 còn sở hữu cánh máy bay làm bằng vật liệu composite tiên tiến chế tạo trong nước. Công nghệ này giúp tối ưu hóa trọng lượng cất cánh và cải thiện đáng kể hiệu suất khí động học khi bay ở hành trình dài.

Tự chủ linh kiện

Mặc dù có cùng mục tiêu tự chủ hàng không, hướng đi về chuỗi cung ứng giữa Moscow và Bắc Kinh lại cho thấy sự khác biệt rõ nét.

Chiếc MS-21-310 hiện tại đã đạt mức độ thay thế nhập khẩu gần như hoàn toàn. Máy bay được trang bị hệ thống khí tài hàng không nội địa cùng khối động cơ turbofan PD-14 do Nga tự phát triển. Đây là bước ngoặt lớn giúp ngành hàng không Nga thoát khỏi áp lực cấm vận từ phương Tây.

Ngược lại, dòng máy bay C919 của Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc khoảng 60% vào các linh kiện nhập khẩu. C919 sử dụng động cơ CFM LEAP-1C do liên doanh Pháp - Mỹ sản xuất cùng hệ thống điều khiển avionics từ Mỹ.

Dù Trung Quốc đang tích cực nghiên cứu động cơ CJ-1000A để thay thế, các thông số kỹ thuật và độ bền hoạt động của dòng động cơ này hiện vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn thiện như PD-14 của Nga.

Thương mại hóa và mở rộng sản xuất: C919 đi trước một bước

C919. Ảnh: Air China

Nếu MS-21-310 giành thắng lợi về mặt tự chủ công nghệ, thì COMAC C919 lại áp đảo về tiến độ thương mại hóa và quy mô vận hành thực tế.

C919 đã chính thức đi vào phục vụ thương mại nội địa từ năm 2023 và vừa đánh dấu cột mốc thực hiện chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối Bắc Kinh với Ulaanbaatar (Mông Cổ). Thị trường nội địa khổng lồ cùng nguồn lực tài chính dồi dào tạo điều kiện cho COMAC từng bước hoàn thiện quy trình vận hành và nộp đơn phê duyệt chứng nhận từ cơ quan quản lý.

Thách thức lớn nhất hiện nay của Nga với MS-21-310 không nằm ở thiết kế mà nằm ở khả năng mở rộng quy mô dây chuyền sản xuất hàng loạt khi thiếu hụt hệ thống máy móc công nghiệp hiện đại. Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu hạ tầng công nghiệp phụ trợ vượt trội, giúp họ dễ dàng nâng cao sản lượng lắp ráp trong ngắn hạn.

Cả MS-21-310 và COMAC C919 đều mang trên mình trọng trách phá vỡ thế độc quyền kép của Boeing và Airbus. Sự kết hợp giữa năng lực đột phá công nghệ của Nga và quy mô thương mại hóa của Trung Quốc đang tạo nên một cục diện mới cho ngành hàng không toàn cầu. Trận chiến đường dài sẽ phụ thuộc vào việc Nga giải bài toán sản xuất hàng loạt nhanh đến mức nào, và Trung Quốc có thể tự chủ hoàn toàn khối động cơ nội địa trước các đợt siết chặt công nghệ hay không.