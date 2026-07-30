Nga giấu tổ hợp 50 triệu USD cạnh S-300V, Ukraine tuyên bố phá hủy cả hai

Ngay sau khi tọa độ được xác nhận chắc chắn, các kíp điều khiển Ukraine đã lập tức phát động đòn tấn công vào căn cứ đối phương bằng các dòng drone ném bom hạng nặng kết hợp cùng drone cảm tử FPV.

Tập kích 2 mục tiêu

Trang United24 đưa tin, đơn vị tác chiến đặc biệt Lasar’s Group thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine vừa tiến hành đòn tập kích chính xác, phá hủy cùng lúc hai tổ hợp phòng không hiện đại của Nga là Buk-M3 và S-300V, sau khi lực lượng trinh sát phát hiện cả hai khí tài này đang cùng ẩn nấp tại một vị trí đằng sau tuyến đầu.

Thông tin do đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố ngày 27/7 cho biết, chiến dịch quy mô này được thực hiện tại khu vực chiến sự theo hướng Kostiantynivka vào thời điểm cuối tháng 6.

Ảnh United24

Ban đầu, các chuyên gia phân tích dữ liệu của Lasar’s Group đã tiến hành thu thập tình báo về những vị trí triển khai phòng không tiềm tàng của Nga, qua đó khoanh vùng nhiều địa điểm nghi vấn—nơi đối phương có thể ẩn giấu các khí tài hạng nặng.

Ngay sau đó, các tổ bay trinh sát không người lái đã thực hiện các chuyến bay thám báo đi sâu vào hậu phương phía bên kia đường ranh giới giao tranh để kiểm tra dữ liệu tình báo. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng này đã phát hiện chính xác một vị trí ngụy trang bí mật đang cất giấu đồng thời cả hai tổ hợp tên lửa kể trên.

Ngay sau khi tọa độ tiêu diệt được xác nhận chắc chắn, các kíp điều khiển Ukraine đã lập tức phát động đòn tấn công vào căn cứ đối phương bằng các dòng drone ném bom hạng nặng kết hợp cùng drone cảm tử FPV.

Về khí tài bị thiệt hại, Buk-M3 được đánh giá là một trong những thành tố thế hệ mới thuộc mạng lưới phòng không đa tầng của quân đội Nga. Chính thức đưa vào biên chế từ năm 2016, Buk-M3 được thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và drone ở khoảng cách tối đa lên tới 70 km cùng trần bay đạt 35 km.

Tổ hợp đắt giá

Khác với các biến thể Buk đời cũ, Buk-M3 chứa các quả tên lửa bên trong các ống phóng bảo vệ kiên cố và khép kín. Mỗi xe phóng đơn lẻ có khả năng mang theo tối đa 6 quả tên lửa ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời hoạt động nhịp nhàng cùng các xe chở đạn và xe nạp đạn chuyên dụng riêng biệt.

Theo các nguồn tin tình báo mở (OSINT), chi phí sản xuất ước tính cho mỗi xe phóng Buk-M3 dao động trong khoảng từ 40 triệu đến 50 triệu USD.

Ảnh United24

Trong khi đó, S-300V lại là tổ hợp phòng không và phòng thủ tên lửa chiến trường tầm xa đặt trên khung gầm bánh xích. Khí tài này được phát triển để bảo vệ các đội hình tác chiến của Nga trước nguy cơ đe dọa từ tên lửa đạn đạo ở tầm bắn từ 30 đến 40 km, đồng thời đảm nhiệm cả nhiệm vụ đánh chặn các loại máy bay và tên lửa hành trình ở khoảng cách lên tới 100 km.

Đáng chú ý, trước vụ việc này, đơn vị thiết bị không người lái "Phoenix" của Ukraine cũng từng ghi nhận thành tích dùng duy nhất một chiếc drone giá rẻ để tiêu diệt gọn một xe phóng Buk-M3 của Nga khi khí tài này đang di chuyển qua khu vực Donetsk.

Trong tác chiến phòng không hiện đại, việc Nga đặt các hệ thống gần nhau được cho là tạo thêm lớp phòng không đa tầng.

Vị trí ẩn nấp cũng nằm ở hậu phương, khiến phía Nga có thể cho rằng đây là một vùng an toàn đã được che chắn tốt, thuận tiện cho việc tiếp đạn, bảo dưỡng hoặc che giấu dưới các tán rừng/công trình.

Tuy nhiên, rủi ro của việc đặt 2 khí tài trị giá hàng chục triệu USD ở sát nhau giúp drone trinh sát Ukraine chỉ cần phát hiện một điểm là có thể "trúng số kép", tiêu diệt trọn gói cả cụm phòng không quan trọng bằng đòn tập kích phối hợp.

Quốc Vinh (Theo United24)