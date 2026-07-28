Các kỹ sư Nga đã đăng ký bằng sáng chế cho một loại pháo tự hành dựa trên hệ thống A-192M lắp đặt trên tàu hải quân.

Nhà máy Arsenal của Nga đã được cấp bằng sáng chế cho một hệ thống pháo tự hành mới dành cho phòng thủ bờ biển, được chế tạo dựa trên pháo hải quân Armat A-192M cỡ 130mm.

Theo nhà nghiên cứu quân sự nổi tiếng Andriy Tarasenko, sự xuất hiện của hệ thống pháo phòng thủ bờ biển riêng biệt có thể cho thấy việc Nga bác bỏ hoàn toàn kế hoạch tạo ra một hệ thống pháo binh dựa trên 2S35 Koalitsiya-SV như lời đồn trước đó.

Giá đỡ pháo là một kết cấu trụ xoay và lớp bảo vệ hình tròn, được lắp đặt trên một khung gầm bán rơ moóc, cần được kết nối với xe tải để đạt trạng thái tự hành hoàn toàn.

Hệ thống nạp đạn bao gồm ngăn dự trữ, bộ phận tiếp nhận và cơ cấu nạp tự động. Kho chứa đạn được chế tạo theo dạng bánh xích bao quanh một khung lắp ráp từ các ống dẫn hướng. Khung này được đặt trên một bàn xoay phía sau khẩu pháo.

Dự án này bao gồm việc chế tạo một hệ thống pháo binh mặt đất dựa trên pháo hải quân Armat A-192M cỡ 130mm, loại pháo mà Nhà máy Arsenal sản xuất cho các tàu khu trục thuộc Dự án 22350 kiểu Đô đốc Gorshkov.

Hệ thống pháo này cũng được lắp đặt trên tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov trong quá trình hiện đại hóa. Việc phát triển vũ khí bắt đầu từ thời Liên Xô và quá trình hoàn thiện nó đã kết thúc vào năm 2021.

Pháo A-192M được lắp trên tàu hộ vệ tên lửa Dự án 22350.

Cần nhắc lại, A-192M "Armat" là một loại pháo hải quân nòng đơn đa năng cỡ 130mm của Nga, được phát triển dựa trên pháo nòng đôi AK-130 chế tạo từ lâu và đã tỏ ra lạc hậu.

Hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, ven biển và trên không. Trọng lượng của nó không bao gồm đạn dược khoảng 25 tấn - nhẹ hơn gần 4 lần so với AK-130.

Nhờ vậy, pháo A-192M có thể được lắp đặt trên các tàu có lượng giãn nước 2.000 tấn. Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra đủ điều kiện vào năm 2021, Nhà máy Arsenal đã bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Pháo hải quân A-192M có tốc độ bắn 30 viên đạn mỗi phút. Tầm bắn tối đa khi tấn công các mục tiêu trên mặt đất và ven biển là khoảng 23km, và mục tiêu trên không sẽ lên đến 18km.

A-192M được trang bị hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động, và việc điều khiển hỏa lực được thực hiện bởi hệ thống radar 5P-10 Puma, bao gồm radar, kính ngắm truyền hình và module quang điện tử. Hệ thống này có khả năng theo dõi đồng thời tối đa 4 mục tiêu.

Pháo A-192M sử dụng đạn 130mm tiêu chuẩn, thống nhất với đạn dược của AK-130, bao gồm đạn nổ mạnh F-44 cũng như đạn phòng không ZS-44 và ZS-44R, trong đó loại ZS-44R được trang bị ngòi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến, kích nổ gần mục tiêu trên không.