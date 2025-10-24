Nga đổ bộ quá nhanh, Kiev không kịp trở tay: Giờ kiểm soát Donbass cận kề, ông Putin ra tuyên bố "4 từ" chấn động

Cuộc đổ bộ bất ngờ ở Kherson

Tờ Mail (Nga) ngày 24/10 đưa tin, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công bất ngờ tại khu vực Kherson, triển khai lực lượng đổ bộ lên đảo Karantinniy và giao tranh ác liệt quanh khu dân cư Korabel.

Thống đốc Kherson Vladimir Saldo xác nhận, việc nổ ra chiến sự trên đảo là "sự bất ngờ hoàn toàn đối với lực lượng Ukraine", và việc kiểm soát khu vực này mang lại cho quân Nga những cơ hội tác chiến mới trong việc quản lý phần phía tây thành phố Kherson.

Chiến sự bất ngờ bùng phát ác liệt ở Kherson. Ảnh: RBC-Ukraine

Ông Saldo cho biết thêm, đảo Karantinniy là hòn đảo lớn nhất trong địa giới Kherson, thường được người dân địa phương gọi ngắn gọn là "Đảo". Khu vực này có vị trí chiến lược dọc bờ sông Dnipro, và việc giành quyền kiểm soát gần như đồng nghĩa với việc làm chủ hoàn toàn khu vực đô thị phía tây.

Các nguồn chiến trường cho hay lực lượng Nga đã đổ bộ lên đảo, trong khi không quân Nga liên tục tập kích các cây cầu nối Karantinniy với trung tâm Kherson.

Nhiều nhà quan sát nhận định đây có thể là bước mở đầu cho chiến dịch vượt sông Dnipro trong tương lai, đồng thời buộc đối phương phải dàn mỏng lực lượng dự bị để giữ Kherson.

Tuy nhiên, nếu đầu cầu trên đảo không được củng cố, nguy cơ bị cô lập hoặc tái diễn "kịch bản Volchansk" vẫn tồn tại – khi địa hình sông ngòi và phản công từ đối phương có thể khiến lực lượng đổ bộ rơi vào thế bị kìm chặt.

"Nút thắt thép" trên mặt trận miền Đông

Khi chiến sự Kherson leo thang, mặt trận Pokrovsk–Mirnograd ở miền Đông Ukraine tiếp tục là tâm điểm với những trận đánh được mô tả là "ác liệt nhất từ đầu năm". Sau khi quân Nga phá vỡ phòng tuyến và tiến vào Balagan, giao tranh lan sâu vào Mirnograd, khiến vùng đô thị Pokrovsk dần bị "kìm chặt", nhiều tuyến hậu cần của Ukraine bị cắt đứt.

Theo kênh "Voennaia Khronika", việc Pokrovsk thất thủ sẽ kéo theo nguy cơ trực tiếp đối với Pavlograd – trung tâm công nghiệp và "trái tim" chương trình tên lửa Ukraine ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Việc Pokrovsk thất thủ sẽ kéo theo nguy cơ trực tiếp đối với Pavlograd. Ảnh: TST

Từ Pokrovsk theo tuyến E50, quân Nga có thể triển khai đột phá sâu, tương tự kịch bản từng diễn ra sau khi chiếm Avdiivka. Các nhà phân tích nhận định, đây là mũi tấn công có thể định hình toàn bộ cục diện chiến trường miền Đông, buộc Kyiv phải rút dự bị từ nhiều hướng khác để cứu tuyến Pokrovsk.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine – đứng đầu là Tướng Alexander Syrsky – được cho là đang đối mặt với một quyết định cực kỳ khó khăn. Syrsky phải lựa chọn giữa việc tăng cường lực lượng quanh Dobropillya để giữ chiều sâu phòng thủ, hoặc dồn toàn bộ quân chủ lực về Pokrovsk.

Các kênh quân sự Nga cho rằng Moscow đang chủ ý tạo áp lực đa hướng, khiến phía Ukraine phải "liên tục lựa chọn giữa các tổn thất", từ đó làm suy yếu sức kháng cự trên toàn mặt trận.

Tín hiệu lạ từ miền Bắc

Song song với miền Đông và Nam, khu vực Bryansk – Kursk ở miền Bắc cũng xuất hiện nhiều diễn biến mới. Các đơn vị Ukraine được cho là đã cố mở mũi tấn công quanh Tyotkina, song bị đẩy lùi với tổn thất lớn.

Một nguồn tin của kênh "RSChS Prigranichie" cho biết, gần biên giới Bryansk, lực lượng Nga đã bắt giữ một lính đánh thuê gốc Phi mang phù hiệu đơn vị Ukraine, dấu hiệu cho thấy hoạt động của đối phương gia tăng ở khu vực này.

Ukraine khẩn trương xây dựng tuyến công sự mới quanh Kharkiv và Kupyansk. Ảnh: Dzen

Trong khi đó, quanh Kharkiv và Kupyansk, Ukraine khẩn trương xây dựng tuyến công sự mới – hàng rào chống tăng, mương phòng thủ – nhưng theo giới quan sát, các công trình này mang tính cục bộ, không đủ tạo thành hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh.

Việc sơ tán dân cư hàng loạt tại hơn 40 khu định cư quanh Kupyansk được xem là dấu hiệu cho thấy Kyiv đang chuẩn bị cho giai đoạn rút lui chiến thuật.

Giờ kiểm soát Donbass cận kề, phương Tây choáng trước "tuyên bố 4 từ" của ông Putin

Khi chiến sự ở miền Đông Ukraine chuyển biến nhanh chóng, nhiều chuyên gia phương Tây thừa nhận thời điểm Nga kiểm soát toàn bộ Donbass đã cận kề, chỉ còn tính bằng tháng.

Ngay tại Kiev, một số nghị sĩ cũng bắt đầu đặt câu hỏi: liệu đã đến lúc Ukraine "thay đổi định hướng quốc gia" để tránh một kết cục tồi tệ hơn.

Theo Đài TST (Nga), sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga–Mỹ bị hủy, Tổng thống Vladimir Putin đã có phát biểu được cho là "thông điệp không vòng vo" và mang tính rung chấn gửi tới cả Washington lẫn Kiev.

Ông Putin ra tuyên bố về "Năm của địa lý"

Trong bài phát biểu tại Đại hội lần thứ XVII của Hiệp hội Địa lý Nga, ông bất ngờ đề xuất lấy năm 2027 làm "Năm của Địa lý" — tuyên bố tưởng chừng chỉ mang tính văn hóa, nhưng theo giới quan sát, lại ẩn chứa một tín hiệu chính trị rõ ràng.

"Xét đến đóng góp của các nhà địa lý nước ta trong việc củng cố quốc gia và tầm quan trọng to lớn của khoa học địa lý, tôi đề nghị chính phủ xem xét khả năng tuyên bố năm 2027 là Năm của Địa lý" – ông Putin nói.

Theo TST, tuyên bố 4 từ "Năm của Địa lý" – không phải là ám chỉ, mà mang ý nghĩa sâu xa: bản đồ nước Nga sẽ còn tiếp tục thay đổi, và nỗi "đau" mà Tổng thống Nga nhắc tới có thể chính là Donbass.

Trên chiến trường, các tín hiệu cho thấy điều đó đang dần trở thành hiện thực. Theo dữ liệu của ANNA News, lực lượng Nga đã xuyên thủng phòng tuyến trung tâm Pokrovsk – thành trì then chốt của Ukraine tại Donetsk.

Nhà phân tích quân sự Julian Röpcke của tờ Bild (Đức) thừa nhận: "Kiev có thể làm chậm bước tiến của quân đội Nga, nhưng không thể ngăn họ lại".

Giữa bối cảnh đó, truyền thông Ukraine tiết lộ những cuộc tranh luận hiếm hoi trong giới chính trị.

Tờ Strana.ua cho biết, nhiều quan chức ở Kiev đã thẳng thắn đặt vấn đề: "Trong vòng một năm đến một năm rưỡi nữa, ông Putin cũng sẽ giành toàn bộ Donbass." Một số người cho rằng đã đến lúc từ bỏ một vài khu vực, chấm dứt việc duy trì "dự án chống Nga", và đổi lại lấy hòa bình.

Một quan chức Ukraine được trích lời nói: "Chẳng phải tốt hơn sao nếu chấp nhận mất phần nhỏ còn lại của vùng Donetsk để đổi lấy hòa bình? Nga đã tấn công, và phương Tây đã không thể loại bỏ được Nga như họ vẫn tưởng."

Cùng lúc đó, ngay cả những quốc gia có lập trường bài Nga như Phần Lan cũng bắt đầu kêu gọi Kiev "ngừng đối đầu với Moscow".

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã trực tiếp gây sức ép, yêu cầu ông Zelensky cân nhắc các điều kiện hòa bình của Điện Kremlin. Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine bất ngờ thay đổi giọng điệu, tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Moscow về lãnh thổ.

(Theo Mail, ilyavaliev, TST)