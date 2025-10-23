Nga tung hàng ngàn xe tăng, trận đánh lớn nhất 2025 bắt đầu: Moscow ra tối hậu thư cuối cùng, Kiev “trảm tướng”

Đột phá đầu tiên và bước tiến nhanh ở hướng Kupyansk

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 22/10 đăng bài viết cho hay, tình hình chiến sự tại khu vực Kharkov đang chuyển biến nhanh chóng. Phía Ukraine thiết lập các bàn đạp phòng thủ và chuẩn bị cho một đợt phản công có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định quân đội Nga đã mở rộng mặt trận, xuyên thủng phòng tuyến đối phương ở nhiều khu vực. Giới quan sát nhận định: trận đánh lớn nhất năm 2025 đã chính thức bắt đầu – với mục tiêu cô lập một phần lớn của chiến tuyến phía bắc.

Tại hướng Kupyansk, các nguồn từ tiền tuyến cho biết quân Nga đã tiến sâu hơn 1 km vào nội đô. Phía Ukraine chỉ còn kiểm soát dưới 20% diện tích thành phố, trong khi lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Trường Cao đẳng Giao thông và Nhà máy Metiz.

Trận đánh lớn nhất 2025 đã bắt đầu? Ảnh: TST

Ở phía bắc Kharkov, quân Nga giành quyền kiểm soát khu dân cư Sinelnikovo cùng một nhà máy chế biến gỗ. Tại Volchansk, các đơn vị Nga đã mở rộng bàn đạp, giành quyền kiểm soát nốt Nhà máy Dầu ép Volchansk và khu vực ga đường sắt, đồng thời bắt đầu giao tranh trong khu dân cư Kislyarovka.

Các tuyến hậu cần của Ukraine tại đây gần như bị kiểm soát bởi UAV trinh sát và tấn công của Nga.

Theo kênh "Nhật ký lính dù", quân Nga đã tiến tới ngoại vi Sinelnikovo, phá hủy một công sự Ukraine bằng mìn chống tăng, đồng thời tiếp tục quét sạch rừng ven khu Tikhoye.

Ở hướng Velikoburluk, quân Nga tiến từ Melovoye về Hatnee, dọn sạch rừng và đánh lui phản công của đối phương. Trong giao tranh tại Otradnoye, nhiều lính đánh thuê Colombia và Nam Phi trong "quân đoàn ngoại quốc" đã bị loại bỏ.

Kharkov trong thế bao vây: Thay tướng, đổi chiến lược

Các chuyên gia quân sự từ cả hai phía đều nhận thấy dấu hiệu của một trận đánh quy mô lớn, nhiều khả năng dẫn đến bao vây thành phố Kharkov.

Theo họ, việc tấn công trực diện vào một đô thị triệu dân là "phi lý" về mặt quân sự, nên chiến thuật bao vây và cắt đứt hậu cần có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Nguồn tin Ukraine từ kênh "Legitimny" cho biết Nga đang kéo giãn lực lượng Ukraine trên toàn tuyến, đồng thời mở thêm hướng tấn công Izyum–Oskol nhằm cắt đứt hậu cần ở miền bắc Donetsk.

Nếu Nga giành quyền kiểm soát Koroviy Yar trong tháng 10, tuyến tiếp tế đến Rubtsy sẽ chỉ còn thông qua "cổ chai" tại Borovaya – điều có thể gây khủng hoảng hậu cần toàn khu vực. Theo phân tích, bước đi này sẽ chia lực lượng Ukraine thành hai cụm, cô lập từng phần, khiến việc vận chuyển giữa Izyum và Slavyansk gần như bất khả thi.

Phía Ukraine đang khẩn trương củng cố phòng tuyến tại Izyum. Hai nhóm tác chiến Bắc và Dnipro đã bị xóa sổ và sáp nhập vào cụm "Lực lượng hợp nhất" mới do tướng Mikhail Drapaty chỉ huy.

"Tạp chí Quân sự Nga" cho biết, việc Ukraine "trảm tướng" đương nhiệm và bổ nhiệm Drapaty – người từng mắc nhiều sai lầm chiến lược tại Kharkov, Bakhmut và Kherson – đang gây tranh cãi ngay trong hàng ngũ quân đội Ukraine.

Một số ý kiến cho rằng quyết định này đến quá muộn và khó có thể xoay chuyển tình thế trên mặt trận Kharkov.

Tối hậu thư từ Moscow và dấu hiệu chuẩn bị cho "trận đánh quyết định"

Truyền thông Nga cho rằng Mỹ đã "dạy cho Kiev lối chơi nguy hiểm", trong khi Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một "tối hậu thư khắc nghiệt" cuối cùng nhằm buộc Ukraine nhượng bộ trên chiến trường. Ngoại trưởng Sergei Lavrov tiếp tục gây sức ép ngoại giao, khiến phương Tây rơi vào thế bị động.

Các nguồn tin Ukraine cũng thừa nhận đang tập trung lực lượng cho "một sự kiện lớn" – có thể là phản công – song quy mô và mức độ trang bị của họ vẫn là dấu hỏi.

Giới phân tích quốc tế nhận định, các mũi tấn công đồng thời của Nga vào Pokrovsk, Kupyansk, Lyman và Kharkov không phải là các chiến dịch riêng rẽ, mà nằm trong cùng một chiến lược tổng thể nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine trên nhiều hướng cùng lúc.

Dù nguy cơ bị bao vây đã rõ ràng, Tư lệnh Syrsky vẫn chưa rút quân về các vị trí dự phòng. Nguyên nhân có thể do thiếu lực lượng dự bị, khó khăn hậu cần hoặc đơn giản là không muốn thừa nhận thất bại.

Theo kênh Bez Retushi, các nguồn nội bộ cho biết mặt trận Kharkov sẽ sớm "bùng nổ dữ dội". Một blogger quân sự nhận định: "Những diễn biến sắp tới sẽ vô cùng khốc liệt".

Nhiều khả năng Nga đã tập trung hàng nghìn xe tăng cho giai đoạn này – như lời Đại tá Nga Aslan Nakhushev từng tiết lộ. Hiện giao tranh đã gia tăng và có thể sắp tới sẽ lan đến cả khu vực thành phố Izyum.