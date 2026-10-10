Nga dỡ bỏ cách ly liên quan ca tử vong vì “viêm phổi lạ”: WHO vẫn yêu cầu làm rõ

Sau khi một nữ nhân viên 28 tuổi tại viện nghiên cứu chống dịch hạch tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, giới chức Nga cho biết gần 5.000 xét nghiệm không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm.

Giới chức vùng Irkutsk, Siberia, Nga đã dỡ bỏ các biện pháp cách ly được áp dụng sau cái chết của một nhân viên tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk.

Theo Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev, các biện pháp phòng ngừa đã được hoàn tất và những hạn chế liên quan đến trường hợp tử vong được dỡ bỏ. Chính quyền địa phương mô tả nguyên nhân tử vong ban đầu là “viêm phổi cộng đồng”, song chưa công khai xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

Nga dỡ bỏ lệnh cách ly tại bệnh viện ở Shelekhov sau ca tử vong (Ảnh: Euronews)

Nạn nhân được truyền thông độc lập của Nga xác định là Darya Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại viện nghiên cứu chuyên về phòng, chống dịch hạch ở Siberia. Cô qua đời trong đêm 1-2/10 sau khi nhập viện vì viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân.

Sau sự việc, một số báo cáo chưa được xác nhận đặt ra khả năng Shipilova mắc bệnh dịch hạch thể phổi do tiếp xúc với mầm bệnh trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, giới chức Nga phủ nhận việc phát hiện dịch bệnh dịch hạch tại khu vực.

Gần 5.000 xét nghiệm chưa phát hiện mầm bệnh nguy hiểm

Theo Thống đốc Igor Kobzev, Shipilova đã được tiêm phòng và có khả năng miễn dịch với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà cô có thể tiếp xúc trong quá trình làm việc. Ông cũng cho biết cuộc điều tra chưa phát hiện tai nạn liên quan đến vi sinh vật gây bệnh tại viện nghiên cứu.

Giới chức Nga thông tin rằng tất cả những người từng tiếp xúc với Shipilova đã được theo dõi y tế. Gần 5.000 xét nghiệm được thực hiện nhưng không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm hoặc dấu hiệu nhiễm trùng liên quan, theo thông tin do phía Nga công bố.

Khoảng 200 người đã được đưa vào diện cách ly sau khi nữ nhân viên tử vong. Một bệnh viện tại thị trấn Shelekhov, nơi nạn nhân được điều trị, cùng một số cơ sở y tế ở Irkutsk được cho là đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, việc đeo khẩu trang bắt buộc cũng được triển khai tại một số địa điểm như biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp này được áp dụng trong thời gian giới chức tiến hành kiểm tra và theo dõi những người có liên quan.

Kết quả xét nghiệm không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm là cơ sở để phía Nga cho rằng không còn rủi ro cần áp dụng các biện pháp cách ly. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố thông tin, nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng viêm phổi nghiêm trọng khiến Shipilova tử vong vẫn chưa được xác định công khai.

WHO yêu cầu Nga làm rõ nguyên nhân tử vong

Dù giới chức Nga khẳng định không còn nguy cơ dịch bệnh, WHO cho biết tổ chức này vẫn chưa nhận được đầy đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện vụ việc.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Nga đã thông báo về việc cách ly khoảng 200 người tiếp xúc với nữ nhân viên. Tuy nhiên, tổ chức này tiếp tục đề nghị Moscow cung cấp kết quả xét nghiệm của nạn nhân và những người liên quan, đồng thời giải thích căn cứ áp dụng các biện pháp y tế trên diện rộng.

WHO cũng yêu cầu Nga xác minh thông tin trên truyền thông về khả năng có thêm một nhân viên khác mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu. Đây là chi tiết cần được làm rõ để xác định liệu vụ việc chỉ liên quan đến một trường hợp riêng lẻ hay có dấu hiệu bất thường rộng hơn.

Ông Tedros nhấn mạnh rằng WHO chưa nắm được toàn bộ diễn biến nên chưa thể tiến hành đánh giá rủi ro đầy đủ. Theo ông, việc chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch là điều cần thiết để giải quyết những thông tin chưa thống nhất và đánh giá chính xác nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người của Nga, khẳng định đã cung cấp cho WHO thông tin đầy đủ và toàn diện. Cơ quan này cũng cho rằng không còn rủi ro dịch bệnh cần quan ngại.

Tuy nhiên, phía Nga chưa công khai xác định tác nhân gây ra tình trạng viêm phổi khiến Shipilova tử vong. Vì vậy, việc gần 5.000 xét nghiệm không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm chưa đồng nghĩa với việc nguyên nhân của ca tử vong đã được giải thích đầy đủ.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi nạn nhân làm việc tại một viện nghiên cứu chuyên về dịch hạch, trong khi bệnh tình diễn biến nghiêm trọng và nguyên nhân tử vong chưa được xác định.

Việc Nga dỡ bỏ cách ly cho thấy giới chức nước này đánh giá các biện pháp phòng ngừa ban đầu đã hoàn tất. Tuy nhiên, đối với WHO, việc xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và làm rõ các thông tin liên quan vẫn là điều kiện cần thiết để đưa ra đánh giá đầy đủ về nguy cơ sức khỏe cộng đồng.

Nguồn: Kyiv Post, Reuters.