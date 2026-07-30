Nga công bố loại tên lửa mới nhất dành cho tiêm kích Su-57E

Máy bay chiến đấu Su-57E và tên lửa RVV-SDM gia nhập thị trường toàn cầu, đây được xem là sự kết hợp hoàn hảo.

Nga đã bắt đầu quảng bá tên lửa không đối không mới nhất của mình - RVV-SDM trên thị trường toàn cầu.

Theo nguồn tin từ Tổng công ty xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport, tên lửa này sẽ được trang bị trên một phiên bản của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 dành cho khách hàng nước ngoài.

Tên lửa RVV-SDM được phát triển bởi Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật (thành viên Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec).

Loại đạn dẫn đường này được thiết kế để tấn công hầu hết các mục tiêu trên không như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và UAV, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và trong điều kiện bị chế áp điện tử mạnh.

Máy bay chiến đấu Su-57 sẽ là phương tiện chính để mang tên lửa này. Vũ khí nói trên cũng có thể được sử dụng bởi các tiêm kích khác của Nga và nước ngoài, với điều kiện phải thực hiện một số sửa đổi phù hợp.

Tên lửa không đối không RVV-SDM sẽ được cung cấp cho khách hàng nước ngoài để trang bị trên tiêm kích Su-57E.

Những đặc tính của loại đạn không đối không thế hệ mới này chưa được tiết lộ. Dựa trên tên gọi, tên lửa RVV-SDM là vũ khí tầm trung.

Theo các nguồn tin công khai, RVV-SD được thiết kế cho chiến đấu cơ Su-57 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, có tầm bắn 110km với khả năng đánh chặn mục tiêu bay với tốc độ 3.600km/h và gia tốc lên đến 12G.

Một yếu tố nữa cũng cần quan tâm đó là chữ "M" trong tên gọi của một loại tên lửa xuất khẩu có thể cho thấy loại đạn dược đó đã trải qua quá trình hiện đại hóa.

Điểm đột phá chính là kênh dò tìm radar thụ động. Giải pháp này cung cấp cho tên lửa khả năng tàng hình hoàn toàn dọc theo quỹ đạo bay, độ chính xác dẫn đường cao, khả năng chống lại biện pháp đối phó điện tử và thực hiện đầy đủ chế độ "bắn - quên".