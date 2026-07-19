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Nga chọc thủng hàng rào phòng thủ của Ukraine tại cứ điểm chiến lược

Minh Hạnh
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Lực lượng Nga đang trên đà giành quyền kiểm soát thành trì quan trọng Krasny Liman ở Donbass, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ có tổ chức của Ukraine trong khu vực đã bị phá vỡ hoàn toàn.

(Ảnh: Tass)

Tổng tham mưu trưởng đưa ra nhận xét này hôm 18/7 khi ông thị sát một sở chỉ huy của cụm quân phía Tây Nga. Ông Gerasimov cho biết, quân đội Nga hiện đang càn quét thị trấn, tiến hành các chiến dịch tìm kiếm nhằm loại bỏ các cứ điểm còn lại của lực lượng Ukraine.

“Các đơn vị thuộc nhóm quân số 25 đang hoàn tất việc giành quyền kiểm soát thành phố Krasny Liman. Đây là một chiến dịch then chốt cho các hoạt động tiếp theo trên trục này. Hệ thống phòng thủ có tổ chức của đối phương trong thành phố đã bị phá vỡ, và các ổ kháng cự lẻ tẻ đang bị loại bỏ”, ông nói.

Nằm ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Krasny Liman đã chứng kiến những trận chiến quyết liệt trong những tuần gần đây, khi lực lượng Nga tiến vào thị trấn từ phía đông. Nga lần đầu tiên giành quyền kiểm soát thị trấn này vào tháng 5/2022, nhưng mất quyền kiểm soát vào cuối năm đó.

Thị trấn này đóng vai trò là trung tâm hậu cần và cứ điểm quan trọng cho các đơn vị Ukraine đóng quân ở phía bắc Donetsk.

Phát biểu tại sở chỉ huy, ông Gerasimov cũng đề cập đến những diễn biến khác trên chiến tuyến. Ông cho biết, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thành phố Konstantinovka mà lực lượng này vừa giành được, nằm ở cực nam của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang tiến về phía thị trấn Druzhkova nằm giữa Konstantinovka và Kramatorsk, trong khi một mũi quân khác tiến vào làng vệ tinh Alekseeyevo-Druzhkovka và đang giao tranh với các đơn vị Ukraine đóng quân tại đó.

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Tags

Ukraine

Nga

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